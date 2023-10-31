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31 октября 2023, 09:58 |
2055
6

Журналист Артем Франков попал в реанимацию

У главного редактора журнала «Футбол» – второй инсульт

31 октября 2023, 09:58 |
2055
6
Журналист Артем Франков попал в реанимацию
dynamo.kiev.ua. Артем Франков

Известный украинский журналист, главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков попал в реанимацию.

У Франкова случился инсульт. Состояние журналиста стабильное и видны некоторые улучшения.

Сообщается, что у Артема Франкова это уже второй инсульт.

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Артем Франков журнал Футбол журналисты
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Комментарии 6
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D.Lanskoy
Не люблю Франкова, но зла ему, безусловно, не желаю, пусть выздоравливает и эпатирует дальше, с ним интереснее, чем без него
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+1
Xvalenok03
Выздоравливай. 
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0
Swed
Давно про него нигде информации не встречал.   Если уже второй, то это явно его образ жизни.   Но в 53 ещё можно многое поменять.
 Интересное узнал о его биографии по такому случаю.
 Закончил  в 1994 году Харьковскую военную инженерную радиотехническую академию ПВО!!!  Но за эти годы уже точно ничего не помнит.    С 1994 года - преподаватель Харьковского военного университета,  
   И вдруг!   1997 - заместитель главного редактора газеты «Теленеделя».  А с 1997 года - главный редактор журнала «Футбол», который за последующие годы стал одним из ведущих футбольных журналов Украины. Футбол понад усе - победил.
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0
DK1961
Тренерский гений Луческу и его достал. Желаю выздоровления
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-1
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