Журналист Артем Франков попал в реанимацию

Известный украинский журналист, главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков попал в реанимацию.

У Франкова случился инсульт. Состояние журналиста стабильное и видны некоторые улучшения.

Сообщается, что у Артема Франкова это уже второй инсульт.