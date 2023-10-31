Другие новости31 октября 2023, 09:58 |
2055
6
Журналист Артем Франков попал в реанимацию
У главного редактора журнала «Футбол» – второй инсульт
31 октября 2023, 09:58 |
2055
6
Известный украинский журналист, главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков попал в реанимацию.
У Франкова случился инсульт. Состояние журналиста стабильное и видны некоторые улучшения.
Сообщается, что у Артема Франкова это уже второй инсульт.
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Интересное узнал о его биографии по такому случаю.
Закончил в 1994 году Харьковскую военную инженерную радиотехническую академию ПВО!!! Но за эти годы уже точно ничего не помнит. С 1994 года - преподаватель Харьковского военного университета,
И вдруг! 1997 - заместитель главного редактора газеты «Теленеделя». А с 1997 года - главный редактор журнала «Футбол», который за последующие годы стал одним из ведущих футбольных журналов Украины. Футбол понад усе - победил.