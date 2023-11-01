Сухой матч. Трубин помог Бенфике выиграть матч Кубка португальской лиги

Украинский голкипер Анатолий Трубин успешно сыграл за «Бенфику» на матч 2-го раунда Кубка португальской лиги.

Орлы на выезде обыграли команду «Арока» (2:0), а Трубин провел сухой матч.

Победу Бенфике принесли голы Анхеля Ди Марии и Артура Кабрала.

В группе из трех команд Бенфика лидирует с 3 очками и близка к выходу в следующий раунд. Решающий поединок Орлы проведут 21 декабря против команды ABC, которая ранее уступила Ароке (1:2).

Кубок португальской лиги

2-й раунд, 31 октября

Арока – Бенфика – 0:2

Голы: Анхель Ди Мария, 26, Артур Кабрал, 74

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