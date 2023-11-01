Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сухой матч. Трубин помог Бенфике выиграть матч Кубка португальской лиги
Португалия
01 ноября 2023, 00:23 | Обновлено 01 ноября 2023, 00:33
192
0

Сухой матч. Трубин помог Бенфике выиграть матч Кубка португальской лиги

Победу Орлам принесли голы Анхеля Ди Марии и Артура Кабрала

01 ноября 2023, 00:23 | Обновлено 01 ноября 2023, 00:33
192
0
Сухой матч. Трубин помог Бенфике выиграть матч Кубка португальской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин успешно сыграл за «Бенфику» на матч 2-го раунда Кубка португальской лиги.

Орлы на выезде обыграли команду «Арока» (2:0), а Трубин провел сухой матч.

Победу Бенфике принесли голы Анхеля Ди Марии и Артура Кабрала.

В группе из трех команд Бенфика лидирует с 3 очками и близка к выходу в следующий раунд. Решающий поединок Орлы проведут 21 декабря против команды ABC, которая ранее уступила Ароке (1:2).

Кубок португальской лиги

2-й раунд, 31 октября

Арока – Бенфика – 0:2

Голы: Анхель Ди Мария, 26, Артур Кабрал, 74

Турнирные таблицы

По теме:
Трубин заявлен в основе Бенфики на матч Кубка португальской лиги
БОТУ: «Шахтер просил у Интера за Трубина намного больше, чем у Бенфики»
Экс-вингер Шахтера получил серьезную травму в Бенфике
Бенфика Кубок португальской лиги по футболу Арока Анатолий Трубин Анхель Ди Мария Артур Кабрал
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 31 октября 2023, 09:10 0
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023

Роналду идет дальше. Определены четвертьфиналисты Кубка Саудовской Аравии
Футбол | 31 октября 2023, 22:49 0
Роналду идет дальше. Определены четвертьфиналисты Кубка Саудовской Аравии
Роналду идет дальше. Определены четвертьфиналисты Кубка Саудовской Аравии

Садио Мане принес победу команде Аль-Наср над клубом Аль-Иттифак

Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
Футбол | 30.10.2023, 23:40
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
Церемония вручения Золотого мяча 2023. Результаты. Месси – победитель!
ВИДЕО. Посмеялся. Как Роналду отреагировал на 8-й Золотой мяч Месси?
Футбол | 31.10.2023, 17:30
ВИДЕО. Посмеялся. Как Роналду отреагировал на 8-й Золотой мяч Месси?
ВИДЕО. Посмеялся. Как Роналду отреагировал на 8-й Золотой мяч Месси?
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Футбол | 30.10.2023, 23:30
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023
Что случилось после 5:3? Пегула обыграла Рыбакину на старте WTA Finals 2023
30.10.2023, 01:40
Теннис
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
31.10.2023, 04:34
Футбол
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
31.10.2023, 03:36 6
Футбол
Льюис рассказал, почему Нганну не заслужил победу в бою с Фьюри
Льюис рассказал, почему Нганну не заслужил победу в бою с Фьюри
30.10.2023, 09:18 5
Бокс
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
30.10.2023, 20:00 7
Футбол
Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
31.10.2023, 04:54 2
Теннис
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско в мини-футболе, Шахтер – в полуфинале Кубка
Месси выиграл ЗМ-2023, фиаско в мини-футболе, Шахтер – в полуфинале Кубка
31.10.2023, 06:35
Футбол
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
31.10.2023, 09:11 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем