Перенесен матч Зари, важные решения УЕФА, Лунина сватают в Шотландию

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 19 октября.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Зари с Маккаби Тель-Авив перенесен

В УЕФА одобрили изменение даты поединка 3-го тура Лиги конференций

1B. УЕФА приостановил проведение матчей европейских турниров в Израиле

В Юношеской лиге УЕФА пражская Спарта прошла дальше из-за отказа Маккаби Хайфа

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран

Результат 1:1 после первого тайма зафиксирован как финальный

2B. Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации

Правила нарушили сборные Грузии и Армении

2C. ОФИЦИАЛЬНО. Палкин вошел в один из комитетов УЕФА

Палкина избрали в Комитет по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов

3. Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира

Украинцем из мадридского «Реала» интересуется «Селтик»

4A. Шахтер хотел пригласить испанского тренера, но получил отказ

Оскару Гарсии неинтересна работа с донецким клубом

4B. Не только Динамо. Экс-тренер чемпиона Польши заинтересовал Шахтер

Марек Папшун хочет работать в УПЛ

5. Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?

Данные по зарплатам в МЛС

6. Минаур с Тереховым и Козакевичем разгромил Одессу в Европейском кубке

Румынский клуб выиграл с разницей в 26 мячей

7A. Цуренко обыграла американку и вышла в четвертьфинал турнира в Монастире

Леся выиграла у Клэр Лю в 1/8 финала соревнований WTA 250 в Тунисе

7B. Не реализовала матчбол. Завацкая вылетела из турнира WTA 250 в Монастире

Катарина в трех сетах уступила Нурии Паррисас-Диас

8. Линарес возвращается? Сразится с Кэттероллом после провального периода

Но шансов на успех минимум

9A. Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде

The Athletic – о полузащитнике молодежной сборной Украины

9B. Есть жизнь без Кейна: как проходит трансформация Тоттенхэма

Рассказываем о преобразовании «шпор»

10A. Пять лучших легионеров-новичков на старте сезона в УПЛ

Рейтинг, в котором не нашлось места полпредам грандов

10B. Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?

Израиль, Босния, Финляндия являются наиболее вероятными соперниками