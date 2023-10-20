Перенесен матч Зари, важные решения УЕФА, Лунина сватают в Шотландию
Главные новости за 19 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 19 октября.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Зари с Маккаби Тель-Авив перенесен
В УЕФА одобрили изменение даты поединка 3-го тура Лиги конференций
1B. УЕФА приостановил проведение матчей европейских турниров в Израиле
В Юношеской лиге УЕФА пражская Спарта прошла дальше из-за отказа Маккаби Хайфа
2A. ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
Результат 1:1 после первого тайма зафиксирован как финальный
2B. Двум сборным УЕФА засчитал поражения 0:5 за нарушения правил натурализации
Правила нарушили сборные Грузии и Армении
2C. ОФИЦИАЛЬНО. Палкин вошел в один из комитетов УЕФА
Палкина избрали в Комитет по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов
3. Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Украинцем из мадридского «Реала» интересуется «Селтик»
4A. Шахтер хотел пригласить испанского тренера, но получил отказ
Оскару Гарсии неинтересна работа с донецким клубом
4B. Не только Динамо. Экс-тренер чемпиона Польши заинтересовал Шахтер
Марек Папшун хочет работать в УПЛ
5. Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Данные по зарплатам в МЛС
6. Минаур с Тереховым и Козакевичем разгромил Одессу в Европейском кубке
Румынский клуб выиграл с разницей в 26 мячей
7A. Цуренко обыграла американку и вышла в четвертьфинал турнира в Монастире
Леся выиграла у Клэр Лю в 1/8 финала соревнований WTA 250 в Тунисе
7B. Не реализовала матчбол. Завацкая вылетела из турнира WTA 250 в Монастире
Катарина в трех сетах уступила Нурии Паррисас-Диас
8. Линарес возвращается? Сразится с Кэттероллом после провального периода
Но шансов на успех минимум
9A. Дебют в АПЛ уже близко. Как Егор Ярмолюк прогрессирует в Брентфорде
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10B. Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
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