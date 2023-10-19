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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Палкин вошел в один из комитетов УЕФА
Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 20:22 | Обновлено 19 октября 2023, 20:25
949
3

ОФИЦИАЛЬНО. Палкин вошел в один из комитетов УЕФА

Сергея Палкина избрали в Комитет по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов

19 октября 2023, 20:22 | Обновлено 19 октября 2023, 20:25
949
3
ОФИЦИАЛЬНО. Палкин вошел в один из комитетов УЕФА
ФК Шахтар. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин вошел в состав Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.

В этом комитете Палкин и исполнительный директор немецкой «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке будут единственными представителями клубов. Остальные члены комитета представляют национальные ассоциации. Члены Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов избираются сроком на четыре года.

Первая встреча нового состава Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов пройдет в среду, 1 ноября, в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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DK1961
"Тему с шубами и судейством" будет решать новый глава УАФ (выбранный конгрессом УАФ (не путать с нынешней ОПГ УАФ), а не палкинды
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+1
FunnyCat_____
кроме нытья  Тоттенхему: " дайте денег"будут какие то действия на посту?
гриша суркис конечно тот еще персонаж -  но он хоть евро выбил, хоть и пользуясь во многом личными интересами
но дальше что павелка, что палкин -  конечно те еще представители в УЕФА
еще б сырну назначили в комитет по расследованиям случаев употребления запрещенных веществ 
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-1
Дані Рохас
 Короче, Палкин, есть тема с шубами и судейством, догадайся что надо делать)))
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-7
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