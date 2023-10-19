ОФИЦИАЛЬНО. Палкин вошел в один из комитетов УЕФА
Сергея Палкина избрали в Комитет по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов
Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин вошел в состав Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.
В этом комитете Палкин и исполнительный директор немецкой «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке будут единственными представителями клубов. Остальные члены комитета представляют национальные ассоциации. Члены Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов избираются сроком на четыре года.
Первая встреча нового состава Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов пройдет в среду, 1 ноября, в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне.
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гриша суркис конечно тот еще персонаж - но он хоть евро выбил, хоть и пользуясь во многом личными интересами
но дальше что павелка, что палкин - конечно те еще представители в УЕФА
еще б сырну назначили в комитет по расследованиям случаев употребления запрещенных веществ