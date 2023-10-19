Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Испания
19 октября 2023, 15:15 |
3790
14

Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира

Украинцем из мадридского «Реала» интересуется «Селтик»

19 октября 2023, 15:15 |
3790
14
Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Шотландский «Селтик» интересуется украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает британское издание Daily Record.

Главный тренер команды Брендан Роджерс видит в 24-летнем игроке долгосрочную замену для ветерана Джо Харта. Но Андрей не единственный кандидат на место основного голкипера - также шотландцы рассматривают вариант с подписанием ирландского вратаря «Ливерпуля» Куивина Келлехера.

Контракт Андрея Лунина с «Реалом», как и контракт Джо Харта с «Селтиком», рассчитан до конца текущего сезона.

«Селтик» является одним из самых титулованных клубов мира. За 135 лет существования команда выиграла 116 различных кубков, включая 1 Кубок европейских чемпионов в сезоне 1966/67.

По теме:
Жоан ЛАПОРТА: «Мы предлагали Месси вернуться перед началом сезона»
Неожиданный ход. Бавария обдумывает трансфер бывшего защитника Боруссии
Интер Майами хочет воссоединить Лионеля Месси и Луиса Суареса
Андрей Лунин Брендан Роджерс Джо Харт Селтик Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Шотландии по футболу свободный агент Ливерпуль трансферы АПЛ
Источник Daily Record
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бензема могут лишить французского гражданства и Золотого мяча
Футбол | 18 октября 2023, 17:38 7
Бензема могут лишить французского гражданства и Золотого мяча
Бензема могут лишить французского гражданства и Золотого мяча

Это связано с поддержкой Палестины в конфликте с Израилем

Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
Футбол | 18 октября 2023, 17:08 15
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось
Албания почти вышла на Евро-2024: как ей это удалось

Блогер Sport.ua Игорь Яслик – об албанском прорыве в отборе на континентальный форум

Журналист Гиленко: «Срна нам говорил: Не снимайте, я не хочу быть тренером»
Футбол | 19.10.2023, 11:30
Журналист Гиленко: «Срна нам говорил: Не снимайте, я не хочу быть тренером»
Журналист Гиленко: «Срна нам говорил: Не снимайте, я не хочу быть тренером»
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
Бокс | 19.10.2023, 01:31
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
УСИК: «Давайте будем реалистами: мне мало осталось в большом спорте»
Эдуард ЦИХМЕЙСТРУК: «У Италии больше шансов на второе место»
Футбол | 19.10.2023, 14:29
Эдуард ЦИХМЕЙСТРУК: «У Италии больше шансов на второе место»
Эдуард ЦИХМЕЙСТРУК: «У Италии больше шансов на второе место»
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
inoj
Правильніше так:
Андрій Лунін може піти з самого найтитулованішого клубу світу
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Alex86 1
вариант супер, дальше потом можно в топ клуб опять идти 
Ответить
+2
Burevestnik
як варіант: 
якщо літом Анчелотті не залишиться, то Лунін покине Реал чи ні вирішуватиме новий тренер.
Ответить
+2
Віктор Коробка
Заголовок - бомба. Нізащо не подумав би на Селтік. Непоганий варіант, доречі, якщо він влаштує обидві сторони.
Ответить
+2
NoMad
А може не перейти 
Ответить
+2
Xvalenok03
А самому лунину что важнее - играть или сидеть на лавке в команде своей мечты?
Ответить
+2
Lulinnha
Тут можна і до пенсії сидіти. 
Ответить
0
mini.f
Черговий фейк журналістів, які сидять без роботи. Ніде, ні в яких друкованих англійських виданнях  нема ні слова про те, про що написали наші журналісти.
Ответить
0
AK.228
😂😂
Ответить
0
Flying Cat
Фани Селтіка підтримують терористів хамас. 
Ответить
0
Умник
Класс
Ответить
0
fifa2020
Краще в Севілью, Валенсію...
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
РЕБРОВ: «Мы сами создали себе проблемы. На нас давил результат»
18.10.2023, 01:05 12
Футбол
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
Резервный путь. С кем может сыграть Украина в плей-офф отбора Евро-2024?
19.10.2023, 09:00 24
Футбол
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
Проблемы с аутсайдером. Сборная Украины одержала непростую победу на Мальте
17.10.2023, 23:45 134
Футбол
Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
Караваев – в основе. Составы на матч отбора Евро-2024 Мальта – Украина
17.10.2023, 20:40 36
Футбол
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
18.10.2023, 00:30 21
Футбол
ВИДЕО. Супергол Мудрика! Хавбек исполнил шикарный удар издалека
ВИДЕО. Супергол Мудрика! Хавбек исполнил шикарный удар издалека
17.10.2023, 23:37 2
Футбол
Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
Англия победила Италию и вышла на Евро-2024
17.10.2023, 23:41 15
Футбол
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
Степаненко прокомментировал слухи о напряженных отношениях с ван Леувеном
18.10.2023, 23:00 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем