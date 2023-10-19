Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира

Шотландский «Селтик» интересуется украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает британское издание Daily Record.

Главный тренер команды Брендан Роджерс видит в 24-летнем игроке долгосрочную замену для ветерана Джо Харта. Но Андрей не единственный кандидат на место основного голкипера - также шотландцы рассматривают вариант с подписанием ирландского вратаря «Ливерпуля» Куивина Келлехера.

Контракт Андрея Лунина с «Реалом», как и контракт Джо Харта с «Селтиком», рассчитан до конца текущего сезона.

«Селтик» является одним из самых титулованных клубов мира. За 135 лет существования команда выиграла 116 различных кубков, включая 1 Кубок европейских чемпионов в сезоне 1966/67.