Андрей Лунин может перейти в один из самых титулованных клубов мира
Украинцем из мадридского «Реала» интересуется «Селтик»
Шотландский «Селтик» интересуется украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает британское издание Daily Record.
Главный тренер команды Брендан Роджерс видит в 24-летнем игроке долгосрочную замену для ветерана Джо Харта. Но Андрей не единственный кандидат на место основного голкипера - также шотландцы рассматривают вариант с подписанием ирландского вратаря «Ливерпуля» Куивина Келлехера.
Контракт Андрея Лунина с «Реалом», как и контракт Джо Харта с «Селтиком», рассчитан до конца текущего сезона.
«Селтик» является одним из самых титулованных клубов мира. За 135 лет существования команда выиграла 116 различных кубков, включая 1 Кубок европейских чемпионов в сезоне 1966/67.
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