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Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 23:05 | Обновлено 20 октября 2023, 00:07
1128
2

Шахтер хотел пригласить испанского тренера, но получил отказ

Оскару Гарсии неинтересна работа с донецким клубом

19 октября 2023, 23:05 | Обновлено 20 октября 2023, 00:07
1128
2
Шахтер хотел пригласить испанского тренера, но получил отказ
Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Гарсия

Донецкий «Шахтер» продолжает заниматься поисками нового главного тренера после увольнения Патрика ван Леувена.

По информации французского источника L'Equipe, «горняки» положили глаз на бывшего главного тренера французского «Реймса» и испанской «Сельты» Оскара Гарсию, который в последний раз тренировал больше года назад. «Шахтер» сделал предложение испанскому наставнику возглавить клуб, но получил от последнего отказ. Гарсия в настоящее время не готов восстановить тренерскую карьеру по личным причинам.

Ранее сообщалось, что экс-тренер чемпиона Польши заинтересовал «Шахтер».

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Источник L'Equipe
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Владислав Рейский
коню понятно)
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