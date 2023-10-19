Шахтер хотел пригласить испанского тренера, но получил отказ
Оскару Гарсии неинтересна работа с донецким клубом
Донецкий «Шахтер» продолжает заниматься поисками нового главного тренера после увольнения Патрика ван Леувена.
По информации французского источника L'Equipe, «горняки» положили глаз на бывшего главного тренера французского «Реймса» и испанской «Сельты» Оскара Гарсию, который в последний раз тренировал больше года назад. «Шахтер» сделал предложение испанскому наставнику возглавить клуб, но получил от последнего отказ. Гарсия в настоящее время не готов восстановить тренерскую карьеру по личным причинам.
Ранее сообщалось, что экс-тренер чемпиона Польши заинтересовал «Шахтер».
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