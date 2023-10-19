Шахтер хотел пригласить испанского тренера, но получил отказ

Донецкий «Шахтер» продолжает заниматься поисками нового главного тренера после увольнения Патрика ван Леувена.

По информации французского источника L'Equipe, «горняки» положили глаз на бывшего главного тренера французского «Реймса» и испанской «Сельты» Оскара Гарсию, который в последний раз тренировал больше года назад. «Шахтер» сделал предложение испанскому наставнику возглавить клуб, но получил от последнего отказ. Гарсия в настоящее время не готов восстановить тренерскую карьеру по личным причинам.

Ранее сообщалось, что экс-тренер чемпиона Польши заинтересовал «Шахтер».