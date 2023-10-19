Есть жизнь без Кейна: как проходит трансформация Тоттенхэма

«Тоттенхэм» разгромил «Лидс» в последнем матче прошлого сезона. Это немного скрасило общую картину, на фоне которой «шпоры» провели провальную кампанию. Лондонцы финишировали в Премьер-лиге на 8-м месте и не смогли выйти даже в Лигу конференций. Сейчас, спустя 2 месяца после начала сезона, «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу АПЛ на пару с «Арсеналом», не потерпев ни одного поражения. Вряд ли подобное можно было предвидеть после ухода Гарри Кейна.

«Шпоры» действительно мощно стартовали. В восьми турах Премьер-лиги у них 6 побед и 2 ничьи. Причем за этот короткий период лондонцы уже успели сыграть из тремя командами из «большой шестерки». «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0) и «Ливерпуль» (2:1), а также сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2). Во всех этих поединках «шпоры» ничем не уступали соперникам. Во всех трех матчах они больше владели мячом, даже в дерби против «канониров» на «Эмирейтс».

«Тоттенхэм» перестал быть той запуганной командой, которой был в прошлом, даже под руководством Жозе Моуринью и Антонио Конте. «Шпоры» играют смело, но с умом. Они высоко прессингуют и стараются контролировать игру, но могут сыграть и на контратаках, если потребуется. Лондонцам не страшно и, что еще важнее, удобно играть с позиции силы. Бывают матчи, в которых приходится непросто, но до сих пор они почти всегда доводили дело до конца.

У «Тоттенхэма» самая бьющая команда в АПЛ – 153 удара по воротам соперников к настоящему времени. Кроме того, у «шпор» 18 забитых мячей и 6 побед в чемпионате. По этим показателям они входят в число лучших команд АПЛ. Трансформацию лондонцев заметили все – даже принципиальные соперники из «Арсенала». «Тоттенхэм» не только возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, но и забрал все награды лучшего игрока и тренера за 2 месяца.

Преображение «шпор» заметно невооруженным глазом, и многие справедливо выделяют на этом фоне наставника команды – Ангелоса Постекоглу. Перед его назначением настроения были скептическими. Если даже Моуринью и Конте, которые становились чемпионами Англии, ничего не смогли достичь с «Тоттенхэмом», то куда уж там австралийцу, который никогда ранее не работал в АПЛ. Но специалиста эти разговоры не смутили. Приехав в Лондон, он сразу начать прививать команде смелый атакующий футбол, который ранее показывал его «Селтик».

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви заявил, что Постекоглу стал глотком свежего воздуха для всего клуба. И это правда. За 2 месяца у него сложились хорошие отношения с руководством, командой и болельщиками. Футболисты, которые перестали получать игровое время, не скандалят, принимая ситуацию, а те, которые играют, не отбывают номер. Похоже, у «шпор» появляется та самая культура, о которой Конте много говорил, но так и не создал.

С приходом Постекоглу «Тоттенхэм» провел хорошую трансферную кампанию. Деньги, полученные от продажи Кейна «Баварии», «шпоры» вложили в покупку молодых игроков. Минувшим летом в лондонский клуб перешли голкипер Гильельмо Викарио (20 млн евро), защитник Микки ван де Вен (40 млн), хавбек Джеймс Мэддисон (46,3 млн), а также вингеры Бреннан Джонсон (55 млн) и Манор Соломон (бесплатно). Защитник Дэстини Удоги вернулся из «Удинезе». Кроме того, «Тоттенхэм» выкупил арендованных ранее защитника Педро Порро (40 млн евро) и вингера Деяна Кулушевски (30 млн).

Все вышеперечисленные футболисты, кроме Соломона, – игроки основы. И никому из них нет даже 30-ти. Самым старшим – Мэддисону и Викарио – по 26 лет. В прошлом сезоне у «шпор» была третья с конца по среднему возрасту команда, сейчас – четвертая сверху. Лондонцы грамотно омолодили и перестроили состав. В игре команды больше нет той суеты, которая была раньше. Каждый игрок знает, что ему делать. Конечно, не обходится без ошибок, особенно у молодых футболистов, но это опыт, который поможет им развиваться в АПЛ.

«Тоттенхэм» удачно заменил Уго Льориса, заполучив качественного вратаря всего за 20 млн евро. Викарио входит в десятку лучших голкиперов АПЛ по количеству сэйвов (29 в настоящий момент). Ван де Вен после нескольких неуверенных матчей чувствует себя все лучше. Он составляет пару центральных защитников с Кристианом Ромеро и владеет хорошими передачами, помогая команде начинать атаки. Это очень важно для нынешних «шпор», которые даже из-под сильного прессинга стараются выходить через пас.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин и Джеймс Мэддисон

Конечно, самым успешным летним трансфером для «Тоттенхэма» стало подписание Джеймса Мэддисона. Удивительно, что за такого игрока практически не было борьбы. Отчасти это связано с тем, что классические «десятки» становятся не очень популярными в современном футболе. Однако Постекоглу не стал ничего выдумывать и предоставил Джеймсу позицию атакующего полузащитника, на которой ему комфортно. Как итог – 2 гола и 5 результативных передач в восьми матчах АПЛ.

Нельзя не отметить и Сон Хын Мина. Капитанская повязка придала корейцу ответственности, сил и энергии. Доверие тренера оплачивается сполна. Из-за ухода Кейна и нестабильности Ришарлисона Сон часто вынужден играть на позиции центрфорварда, которая не является для него родной, но с этим проблем нет. У корейца уже 6 забитых мячей в восьми матчах АПЛ, а также звание лучшего игрока месяца, которое ранее было у Мэддисона.

Фулбеки Порро и Удоги эффективны и в обороне, и в атаке. В опорной зоне у «Тоттенхэма» Ив Биссума и молодой Папе Сарр. На первый взгляд, не самая сильная пара опорников, но они справляются. Джонсон, Соломон и Кулушевски являются хорошими дополнительными опциями в атаке. У «шпор» собралась хорошая, молодая и энергичная команда, за которой интересно наблюдать. Главной проблемой «Тоттенхэма» всегда было отсутствие стабильности. Если «шпоры» преодолеют этот барьер, их и дальше будут ждать хорошие результаты.

Текст: meta.ua/sport