Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?

Ассоциация игроков МЛС опубликовала традиционный рейтинг зарплат. Самым высокооплачиваемым футболистом лиги является форвард «Интер» Майами Лионель Месси, который гарантированно получит 20,4 миллиона долларов за сезон. Сумма не включает спонсорские и другие выплаты.

На второй позиции находится нападающий «Торонто» Лоренцо Инсинье с 15 миллионами гарантированных выплат, а топ-3 замыкает хавбек «Чикаго» Джердан Шакири – 8,1 миллиона.

Что касается украинского защитника «Интера» Сергея Кривцова, то он по итогам сезона получит 614 тысяч долларов.