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  4. Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Major League Soccer
19 октября 2023, 08:12 |
993
1

Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?

Данные по зарплатам в МЛС

19 октября 2023, 08:12 |
993
1
Месси – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Сколько получает Кривцов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Месси и Кривцов

Ассоциация игроков МЛС опубликовала традиционный рейтинг зарплат. Самым высокооплачиваемым футболистом лиги является форвард «Интер» Майами Лионель Месси, который гарантированно получит 20,4 миллиона долларов за сезон. Сумма не включает спонсорские и другие выплаты.

На второй позиции находится нападающий «Торонто» Лоренцо Инсинье с 15 миллионами гарантированных выплат, а топ-3 замыкает хавбек «Чикаго» Джердан Шакири – 8,1 миллиона.

Что касается украинского защитника «Интера» Сергея Кривцова, то он по итогам сезона получит 614 тысяч долларов.

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Сергей Кривцов Лионель Месси
Источник The Athletic
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Lesovij7
Шакири конечно повезло с зарплатой
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