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Украина. Премьер лига
19 октября 2023, 18:47 | Обновлено 19 октября 2023, 18:51
1257
3

Не только Динамо. Экс-тренер чемпиона Польши заинтересовал Шахтер

Марек Папшун хочет работать в УПЛ

19 октября 2023, 18:47 | Обновлено 19 октября 2023, 18:51
1257
3
Не только Динамо. Экс-тренер чемпиона Польши заинтересовал Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Марек Папшун

В услугах 49-летнего польского специалиста Марека Папшуна заинтересованы два топ-клуба УПЛ: «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк.

Об этом сообщает журналист Петр Слонка. По информации источника, Папшун также заинтересован в работе в Украине.

В прошлом сезоне Папшун возглавлял польский «Ракув», вместе с которым выиграл национальный чемпионат.

Ранее об интересе «Динамо» к Мареку уже писали. Папшун рассматривался в качестве замены Мирче Луческу.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера» является Дарио Срна после увольнения Патрика ван Леувена.

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Марек Папшун Петр Слонка назначение тренера Динамо Киев Шахтер Донецк Ракув
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Комментарии 3
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FunnyCat_____
Шахтеру не нужен тренер, там сырна уже есть!
а вот в ДК было бы интересно на него посмотреть  в следующем сезоне 
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