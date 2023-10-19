Не только Динамо. Экс-тренер чемпиона Польши заинтересовал Шахтер
Марек Папшун хочет работать в УПЛ
В услугах 49-летнего польского специалиста Марека Папшуна заинтересованы два топ-клуба УПЛ: «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк.
Об этом сообщает журналист Петр Слонка. По информации источника, Папшун также заинтересован в работе в Украине.
В прошлом сезоне Папшун возглавлял польский «Ракув», вместе с которым выиграл национальный чемпионат.
Ранее об интересе «Динамо» к Мареку уже писали. Папшун рассматривался в качестве замены Мирче Луческу.
Временно исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера» является Дарио Срна после увольнения Патрика ван Леувена.
‼️Marek Papszun jest w gronie trzech kandydatów na nowego trenera Szachtara Donieck.— Maciej Wąsowski (@Maciej_Wasowski) October 19, 2023
Mistrzowie Ukrainy rozważają też Igora Tudora i Rusłana Rotania.
W tekście m. in. opinie @Buckarobanza.
Papszun ma być otwarty na ten kierunek.
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