Не только Динамо. Экс-тренер чемпиона Польши заинтересовал Шахтер

В услугах 49-летнего польского специалиста Марека Папшуна заинтересованы два топ-клуба УПЛ: «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк.

Об этом сообщает журналист Петр Слонка. По информации источника, Папшун также заинтересован в работе в Украине.

В прошлом сезоне Папшун возглавлял польский «Ракув», вместе с которым выиграл национальный чемпионат.

Ранее об интересе «Динамо» к Мареку уже писали. Папшун рассматривался в качестве замены Мирче Луческу.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера» является Дарио Срна после увольнения Патрика ван Леувена.