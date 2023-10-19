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Чемпионат Европы
19 октября 2023, 15:59 | Обновлено 19 октября 2023, 16:25
1247
0

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран

Результат 1:1 после первого тайма зафиксирован как финальный

19 октября 2023, 15:59 | Обновлено 19 октября 2023, 16:25
1247
0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА официально сообщил о том, что матч отбора на Евро-2024 Бельгия – Швеция не будет доигран. Результат 1:1 по итогам первого тайма засчитан как финальный.

Напомним, матч был прерван после первого тайма, когда стало известно о теракте в Брюсселе, в результате которого исламский экстремист застрелил двух фанатов сборной Швеции на улицах города.

Узнав о теракте, сборная Швеции отказалась выходить на второй тайм. Бельгийцы проявили полную солидарность с соперниками и выразили готовность не доигрывать матч.

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УЕФА Евро-2024 сборная Бельгии по футболу сборная Швеции по футболу теракт
Источник УЕФА
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