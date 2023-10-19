ОФИЦИАЛЬНО. Матч Бельгия – Швеция не будет доигран

УЕФА официально сообщил о том, что матч отбора на Евро-2024 Бельгия – Швеция не будет доигран. Результат 1:1 по итогам первого тайма засчитан как финальный.

Напомним, матч был прерван после первого тайма, когда стало известно о теракте в Брюсселе, в результате которого исламский экстремист застрелил двух фанатов сборной Швеции на улицах города.

Узнав о теракте, сборная Швеции отказалась выходить на второй тайм. Бельгийцы проявили полную солидарность с соперниками и выразили готовность не доигрывать матч.