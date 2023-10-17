Бельгия готова не доигрывать матч со Швецией. Оглашена причина

В Бельгии заявили о том, что готовы принять за итоговый результат ничью 1:1 в матче со сборной Швеции, который был прерван в перерыве из-за убийства двух шведских фанатов.

Об этом сообщил управляющий директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Ману Лерой.

«Мы не будем просить Швецию завершить матч. Мы хотим проявить уважение к тому, что случилось.

Я свяжусь со Шведским футбольным союзом, Австрийским футбольным союзом и УЕФА, чтобы продвинуться в этом направлении. В какой-то момент этика и мораль должны возобладать», – рассказал Лерой.

Сборная Бельгии в таблице группы F отбора на Евро-2024 делит лидерство с командой Австрии, имея с ней по 16 очков. Но бельгийцы провели 6 игр против семи у альпийцев. Команда Швеции идет третьей с 6 баллами после 5 матчей.