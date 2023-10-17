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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 22:15 | Обновлено 17 октября 2023, 22:24
3125
0

Бельгия готова не доигрывать матч со Швецией. Оглашена причина

Игра была прервана из-за убийства двух шведских фанатов

17 октября 2023, 22:15 | Обновлено 17 октября 2023, 22:24
3125
0
Бельгия готова не доигрывать матч со Швецией. Оглашена причина
Getty Images/Global Images Ukraine

В Бельгии заявили о том, что готовы принять за итоговый результат ничью 1:1 в матче со сборной Швеции, который был прерван в перерыве из-за убийства двух шведских фанатов.

Об этом сообщил управляющий директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Ману Лерой.

«Мы не будем просить Швецию завершить матч. Мы хотим проявить уважение к тому, что случилось.

Я свяжусь со Шведским футбольным союзом, Австрийским футбольным союзом и УЕФА, чтобы продвинуться в этом направлении. В какой-то момент этика и мораль должны возобладать», – рассказал Лерой.

Сборная Бельгии в таблице группы F отбора на Евро-2024 делит лидерство с командой Австрии, имея с ней по 16 очков. Но бельгийцы провели 6 игр против семи у альпийцев. Команда Швеции идет третьей с 6 баллами после 5 матчей.

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