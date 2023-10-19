Цуренко обыграла американку и вышла в четвертьфинал турнира в Монастире

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 34) вышла в четвертьфинал хардового турнира серии WTA 250 в Монастире (Тунис).

Во 2-м раунде украинка в двух сетах обыграла Клэр Лю (США, WTA 92) за 1 час и 55 минут.

WTА 250 Монастир. Хард. 1/8 финала

Леся Цуренко (Украина) – Клэр Лю (США) – 6:1, 7:5

Это была третья встреча теннисисток. Леся выиграла все поединки. В 2023 году украинка обыграла американку на старте Уимблдона.

Для Леси это будет третий четвертьфинал в 2023 году.

В 1/4 финала соревнований в Монастире Цуренко встретится с Нурией Паррисас-Диас, которая ранее обыграла украинку Катарину Завацкую.