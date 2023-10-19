Цуренко обыграла американку и вышла в четвертьфинал турнира в Монастире
Леся выиграла у Клэр Лю в 1/8 финала соревнований WTA 250 в Тунисе
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 34) вышла в четвертьфинал хардового турнира серии WTA 250 в Монастире (Тунис).
Во 2-м раунде украинка в двух сетах обыграла Клэр Лю (США, WTA 92) за 1 час и 55 минут.
WTА 250 Монастир. Хард. 1/8 финала
Леся Цуренко (Украина) – Клэр Лю (США) – 6:1, 7:5
Это была третья встреча теннисисток. Леся выиграла все поединки. В 2023 году украинка обыграла американку на старте Уимблдона.
Для Леси это будет третий четвертьфинал в 2023 году.
В 1/4 финала соревнований в Монастире Цуренко встретится с Нурией Паррисас-Диас, которая ранее обыграла украинку Катарину Завацкую.
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