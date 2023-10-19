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WTA
19 октября 2023, 22:25 | Обновлено 19 октября 2023, 22:30
576
2

Цуренко обыграла американку и вышла в четвертьфинал турнира в Монастире

Леся выиграла у Клэр Лю в 1/8 финала соревнований WTA 250 в Тунисе

19 октября 2023, 22:25 | Обновлено 19 октября 2023, 22:30
576
2
Цуренко обыграла американку и вышла в четвертьфинал турнира в Монастире
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 34) вышла в четвертьфинал хардового турнира серии WTA 250 в Монастире (Тунис).

Во 2-м раунде украинка в двух сетах обыграла Клэр Лю (США, WTA 92) за 1 час и 55 минут.

WTА 250 Монастир. Хард. 1/8 финала

Леся Цуренко (Украина) – Клэр Лю (США) – 6:1, 7:5

Это была третья встреча теннисисток. Леся выиграла все поединки. В 2023 году украинка обыграла американку на старте Уимблдона.

Для Леси это будет третий четвертьфинал в 2023 году.

В 1/4 финала соревнований в Монастире Цуренко встретится с Нурией Паррисас-Диас, которая ранее обыграла украинку Катарину Завацкую.

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Клэр Лю Леся Цуренко WTA Монастир
Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодець,як"китаянка"не намагалась Леся довела,що вона краща!Відчувалось,що на 3 сет у Цуренко сил не вистачитьДай бог їй здоров'я на наступний матч!
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+7
naverland
Красотка, молодец.
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+2
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