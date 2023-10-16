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16 октября 2023, 06:30 |
909
0

Испанцы пробились на Евро, детали побега Роспутько, победа гандболисток

Главные новости за 15 октября на Sport.ua

16 октября 2023, 06:30 |
909
0
Испанцы пробились на Евро, детали побега Роспутько, победа гандболисток
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 15 октября.

1А. Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда
К Германии, Франции, Бельгии, Португалии добавились Испания, Шотландия, Турция

1Б. Испания и Шотландия вышли на Евро-2024. Норвегия проиграла с Холандом
Единственный гол в Осло на 49-й минуте забил испанец Гави

1В. Турция вышла на Евро-2024. Битва Уэльса и Хорватии. Как дела у Петракова?
Яркая борьба в группе

2А. ФОТО. Два футболиста покинули лагерь сборной Украины перед игрой с Мальтой
У Сергея Кривцова травма, у Руслана Малиновского – дисквалификация

2Б. Теперь нужно обыгрывать Мальту и готовиться к битве с Италией
Валерий Василенко итожит нервную победу «сине-желтых» над Северной Македонией

3. Триумф в Китае. Джадд Трамп выиграл второй снукерный турнир за две недели
Английский снукерист стал победителем рейтинговых турниров в 25-й раз

4. Женская сборная Украины одолела Словакию в отборе на Евро-2024
После неудачи в первом туре украинки победили во втором

5. Олег ДУЛУБ: Целенаправленно готовимся, чтобы дать бой Шахтеру
Команда ЛНЗ провела два контрольных матча

6. Мампасси заявил, что его бабушка живет в Донецке. Но не осудил оккупантов
У родственницы Марка «все хорошо»

7. Скауты Челси верят, что Мудрик выиграет Золотой мяч
Украинец столкнулся с проблемами на старте своей карьеры в «Челси»

8А. Соболева на дебютном турнире WTA пробилась в основную сетку
В финале отбора матч против Анастасии не смогла доиграть Вивиан Хайзен

8Б. Завацкая пробилась в основу турнира в Монастире и может сыграть с Цуренко
Катарина переиграла в финале Наталию Стеванович из Сербии

9А. Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
Игрок юношеской команды донецкого клуба хорошо подготовился к побегу

9Б. Мальчик на распутье. История очередного предательства в Шахтере
Реакция колумниста Sport.ua на поступок хавбека молодежной команды «горняков» Александра Роспутько

10. Как Цуренко и Калинина в Китае играли, титул Хуркача, успехи Колб и StarЮли
Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

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Источник Sport.ua
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