Чемпионат Европы16 октября 2023, 00:35 | Обновлено 16 октября 2023, 01:13
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Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда
К Германии, Франции, Бельгии, Португалии добавились Испания, Шотландия, Турция
16 октября 2023, 00:35 | Обновлено 16 октября 2023, 01:13
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15 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.
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Уже известно 7 из 24 участников финального раунда. К Германии (на правах хозяина Евро-2024), Бельгии, Франции, Португалии добавились еще три сборных.
В этот игровой день в финальный раунд пробились Испания, Шотландия, Турция.
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 15 октября
- 16:00. Грузия – Кипр – 4:0
- 19:00. Чехия – Фарерские острова – 1:0
- 19:00. Швейцария – беларусь – 3:3
- 21:45. Норвегия – Испания – 0:1
- 21:45. Польша – Молдова – 1:1
- 21:45. Румыния – Андорра – 4:0
- 21:45. Турция – Латвия – 4:0
- 21:45. Уэльс – Хорватия – 2:1
Турнирные таблицы
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