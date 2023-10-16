Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда

15 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

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Уже известно 7 из 24 участников финального раунда. К Германии (на правах хозяина Евро-2024), Бельгии, Франции, Португалии добавились еще три сборных.

В этот игровой день в финальный раунд пробились Испания, Шотландия, Турция.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 15 октября

16:00. Грузия – Кипр – 4:0

– Кипр – 4:0 19:00. Чехия – Фарерские острова – 1:0

– Фарерские острова – 1:0 19:00. Швейцария – беларусь – 3:3

21:45. Норвегия – Испания – 0:1

– 0:1 21:45. Польша – Молдова – 1:1

21:45. Румыния – Андорра – 4:0

– Андорра – 4:0 21:45. Турция – Латвия – 4:0

– Латвия – 4:0 21:45. Уэльс – Хорватия – 2:1

Турнирные таблицы