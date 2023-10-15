Испания и Шотландия вышли на Евро-2024. Норвегия проиграла с Холандом

15 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Испания в гостях обыграла Норвегию (1:0) и вышла в финальную часть Евро-2024. Единственный гол в Осло на 49-й минуте забил испанец Гави.

Курьезный случай произошел в первом тайме матча. Футболист хозяев поля срезал поля в свои ворота, однако гол на свой счет решил записать Альваро Мората и добил мяч в пустые ворота. После просмотра VAR оказалось, что Мората находился в офсайде, и взятие ворот было отменено. Альваро не нужно было касаться мяча, и гол был бы засчитан.

Также на Евро-2024 пробилась сборная Шотландии, у которой также 15 очков, как у испанцев.

Сборная Норвегии с лидером атак Эрлингом Холандом не поднимется в группе выше третьего места, однако имеет небольшую надежду на попадание в плей-офф из Лиги наций, если расклады в группах сложатся в пользу норвежской команды.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 15 октября

Норвегия – Испания – 0:1

Гол: Гави, 64

Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Страннберг (Айер, 77), Эстигор, Мелинг, Эурснес (Торстведт, 77), Берг (Нуса, 58), Эдегор, Берге, Бобб (Серлот, 59), Холанд.

Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман (Давид Гарсия, 46), Фран Гарсия, Фабиан Руис, Родри, Гави (Сансет, 79), Ферран Торрес (Педраса, 71), Фати (Ойарсабаль, 46), Мората (Хоселу, 89).

Предупреждения: Ле Норман (30), Бобб (31), Рюэрсон (40), Лапорт (56), Мората (61), Родри (86).

Турнирная таблица

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Гави, 64 мин.