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Евро
Норвегия
15.10.2023 21:45 – FT 0 : 1
Испания
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15 октября 2023, 23:42 | Обновлено 16 октября 2023, 00:29
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Испания и Шотландия вышли на Евро-2024. Норвегия проиграла с Холандом

Единственный гол в Осло на 49-й минуте забил испанец Гави

15 октября 2023, 23:42 | Обновлено 16 октября 2023, 00:29
1321
2
Испания и Шотландия вышли на Евро-2024. Норвегия проиграла с Холандом
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

15 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Испания в гостях обыграла Норвегию (1:0) и вышла в финальную часть Евро-2024. Единственный гол в Осло на 49-й минуте забил испанец Гави.

Курьезный случай произошел в первом тайме матча. Футболист хозяев поля срезал поля в свои ворота, однако гол на свой счет решил записать Альваро Мората и добил мяч в пустые ворота. После просмотра VAR оказалось, что Мората находился в офсайде, и взятие ворот было отменено. Альваро не нужно было касаться мяча, и гол был бы засчитан.

Также на Евро-2024 пробилась сборная Шотландии, у которой также 15 очков, как у испанцев.

Сборная Норвегии с лидером атак Эрлингом Холандом не поднимется в группе выше третьего места, однако имеет небольшую надежду на попадание в плей-офф из Лиги наций, если расклады в группах сложатся в пользу норвежской команды.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 15 октября

Норвегия – Испания – 0:1

Гол: Гави, 64

Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Страннберг (Айер, 77), Эстигор, Мелинг, Эурснес (Торстведт, 77), Берг (Нуса, 58), Эдегор, Берге, Бобб (Серлот, 59), Холанд.

Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман (Давид Гарсия, 46), Фран Гарсия, Фабиан Руис, Родри, Гави (Сансет, 79), Ферран Торрес (Педраса, 71), Фати (Ойарсабаль, 46), Мората (Хоселу, 89).

Предупреждения: Ле Норман (30), Бобб (31), Рюэрсон (40), Лапорт (56), Мората (61), Родри (86).

Турнирная таблица

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Гави, 64 мин.

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Гави (Испания).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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brighi10
так, шотландцы отдали одно место свое в Лиге Наций плей-офф...осталось, что бы сербы не лажанули и освободили нам место в ПО
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+1
Лига конференций без динамо
Шотландцы уже там  это очень хорошо,как бы мы были против и типа сербы рашиские дружки они их ,ну нужна победа   для нас всех  сербов  в следующем  матче над черногорцами ,шанс через Лигу Наций будет хороший пройти  тогда у нашей сборной
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0
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