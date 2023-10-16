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Чемпионат Европы
16 октября 2023, 01:30 | Обновлено 16 октября 2023, 02:15
33
0

ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Уровень требований к сборной Испании будет только расти»

Фурия роха выполнила задачу-минимум

16 октября 2023, 01:30 | Обновлено 16 октября 2023, 02:15
33
0
ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Уровень требований к сборной Испании будет только расти»
Федерация футбола Испании. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте дал комментарий после победы над Норвегией (1:0), которая гарантировала селексьон путевку на Евро-2024.

«Я знаю испанский футбол и игроков, которые способны адаптироваться друг к другу и улучшать взаимопонимание с каждым следующим матчем. Это повод для радости, что у нас такой большой выбор футболистов. Мы очень счастливы, ведь команда заметно выросла и у нее большое будущее. Можете себе представить, как празднует команда в раздевалке. Мы работали, чтобы достигнуть этой цели. Я всегда говорю, что совершенствование игры происходит постоянно. Вы учитесь, получая как хороший опыт, так и плохой. Нам есть, в чем совершенствоваться, потому что требования и задачи растут с каждым днем», - приводит слова Луиса де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

Сборная Испании набрала 15 очков за шесть матчей и за два тура до финиша решила задачу выхода на чемпионат Европы.

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Источник УЕФА
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