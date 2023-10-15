15 октября на «Уллевол» (Осло) пройдет матч 8-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Норвегии встретится со сборной Испании. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Норвегия

Сборная давно уже ничего не добивалась, более того, по сути, у нее и был только 1 короткий удачный отрезок в истории, на стыке веков. Сейчас, казалось бы, поколение точно не менее талантливое, чем братья Фло и компания, что пошумели 2 десятилетия назад. Но, разрывая АПЛ в клубах, Холланд с Эдегором и их не самые слабые партнеры, собираясь в сборной, только эпизодически добиваются успеха, зато часто допускают осечки на ровном месте. Нынешний цикл начался ужасно: проиграли не только Испании, но и Шотландии, а в Грузии ограничились ничьей. После такого вся квалификация во многом превратилась для подопечных Столе Сольбаккена в формальность, хотя они взяли реванш у грузин и побеждали Кипр. В том числе разгромили его в предыдущим туре, забив 4 безответных мяча.

Испания

Команда оставляет своими выступлениями в 2023-м году, при Луисе де ла Фуэнте, довольно противоречивые оценки. Нельзя не отметить, что новый наставник уже взял трофей. Пусть и только в новом турнире, Лиге Наций (причем группу выигрывали в прошлом году еще с Луисом Энрике), где после победы над Италией дожали Хорватию в решающем поединке только в серии пенальти. Выигрывала фурия роха и большинство матчей в отборе, но при этом она ухитрилась получить еще в марте 0:2 в Глазго, оказавшись в непривычном статусе догоняющей. С Шотландией снова играли в прошлом туре, в Севилье. И крайне убедительно взяли реванш у своего обидчика, поставив его на место довольно резко, обыграв 2:0.

Статистика личных встреч

Перед мартовским разгромом 3:0 стороны пересекались в 2019-м, в отборе на Евро. Тогда Испания побеждала дома, но на выезде ограничилась ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не считают, что в этой паре стоит ждать интриги. Справившись с шотландцами дома, испанцы должны побеждать скандинавов даже на выезде (коэффициент - 2,03).