Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Норвегия – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Евро
Норвегия
15.10.2023 21:45 - : -
Испания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
15 октября 2023, 00:41 | Обновлено 15 октября 2023, 00:49
13
0

Норвегия – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 15 октября в 21:45 по Киеву

15 октября 2023, 00:41 | Обновлено 15 октября 2023, 00:49
13
0
Норвегия – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

15 октября на «Уллевол» (Осло) пройдет матч 8-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Норвегии встретится со сборной Испании. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Норвегия

Сборная давно уже ничего не добивалась, более того, по сути, у нее и был только 1 короткий удачный отрезок в истории, на стыке веков. Сейчас, казалось бы, поколение точно не менее талантливое, чем братья Фло и компания, что пошумели 2 десятилетия назад. Но, разрывая АПЛ в клубах, Холланд с Эдегором и их не самые слабые партнеры, собираясь в сборной, только эпизодически добиваются успеха, зато часто допускают осечки на ровном месте. Нынешний цикл начался ужасно: проиграли не только Испании, но и Шотландии, а в Грузии ограничились ничьей. После такого вся квалификация во многом превратилась для подопечных Столе Сольбаккена в формальность, хотя они взяли реванш у грузин и побеждали Кипр. В том числе разгромили его в предыдущим туре, забив 4 безответных мяча.

Испания

Команда оставляет своими выступлениями в 2023-м году, при Луисе де ла Фуэнте, довольно противоречивые оценки. Нельзя не отметить, что новый наставник уже взял трофей. Пусть и только в новом турнире, Лиге Наций (причем группу выигрывали в прошлом году еще с Луисом Энрике), где после победы над Италией дожали Хорватию в решающем поединке только в серии пенальти. Выигрывала фурия роха и большинство матчей в отборе, но при этом она ухитрилась получить еще в марте 0:2 в Глазго, оказавшись в непривычном статусе догоняющей. С Шотландией снова играли в прошлом туре, в Севилье. И крайне убедительно взяли реванш у своего обидчика, поставив его на место довольно резко, обыграв 2:0.

Статистика личных встреч

Перед мартовским разгромом 3:0 стороны пересекались в 2019-м, в отборе на Евро. Тогда Испания побеждала дома, но на выезде ограничилась ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не считают, что в этой паре стоит ждать интриги. Справившись с шотландцами дома, испанцы должны побеждать скандинавов даже на выезде (коэффициент - 2,03).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Италия – Мальта – 4:0. Разгром назло Украине. Видео голов и обзор матча
Уэльс – Хорватия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
сборная Норвегии по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024 прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Футбол | 14 октября 2023, 19:27 56
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?

Тренер дал оценку сборной и игре Мудрика

Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Футбол | 14 октября 2023, 17:57 135
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии

«Сине-желтые» доминировали полчаса, еще час было неспокойно

Чуда не произошло. Италия обыграла Мальту и обогнала Украину в отборе Евро
Футбол | 14.10.2023, 23:40
Чуда не произошло. Италия обыграла Мальту и обогнала Украину в отборе Евро
Чуда не произошло. Италия обыграла Мальту и обогнала Украину в отборе Евро
Странный вечер в Манчестере. На ринге будут блогеры, боец ММА и Фьюри
Бокс | 14.10.2023, 22:05
Странный вечер в Манчестере. На ринге будут блогеры, боец ММА и Фьюри
Странный вечер в Манчестере. На ринге будут блогеры, боец ММА и Фьюри
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Футбол | 14.10.2023, 05:45
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Таблицы Евро-2025. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
13.10.2023, 11:10 152
Футбол
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
13.10.2023, 07:59 1
Бокс
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
14.10.2023, 18:22 20
Футбол
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
14.10.2023, 16:37 4
Футбол
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
14.10.2023, 18:29 4
Футбол
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
13.10.2023, 11:35 20
Футбол
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
14.10.2023, 22:27 2
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
13.10.2023, 19:34 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем