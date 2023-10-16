Норвегия – Испания – 0:1. Мората, не трогай мяч. Видео гола Гави и обзор
Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024.
Вечером 15 октября в матче 8-го тура квалификации Евро-2024 Испания в гостях обыграла Норвегию (1:0) и вышла в финальную часть Евро-2024.
Курьезный случай произошел в первом тайме матча. Футболист хозяев поля срезал поля в свои ворота, однако гол на свой счет решил записать Альваро Мората и добил мяч в пустые ворота. После просмотра VAR оказалось, что Мората находился в офсайде, и взятие ворот было отменено. Альваро не нужно было касаться мяча, и гол был бы засчитан.
Единственный гол в Осло на 49-й минуте забил Гави, что вывело испанец в финальную часть Евро-2024.
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 15 октября
Норвегия – Испания – 0:1
Гол: Гави, 64.
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Гави, 64 мин.
События матча
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