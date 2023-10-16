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Евро
Норвегия
15.10.2023 21:45 – FT 0 : 1
Испания
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Украина. Премьер лига
16 октября 2023, 00:55 | Обновлено 16 октября 2023, 01:01
59
0

Норвегия – Испания – 0:1. Мората, не трогай мяч. Видео гола Гави и обзор

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024.

16 октября 2023, 00:55 | Обновлено 16 октября 2023, 01:01
59
0
Норвегия – Испания – 0:1. Мората, не трогай мяч. Видео гола Гави и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Вечером 15 октября в матче 8-го тура квалификации Евро-2024 Испания в гостях обыграла Норвегию (1:0) и вышла в финальную часть Евро-2024.

Курьезный случай произошел в первом тайме матча. Футболист хозяев поля срезал поля в свои ворота, однако гол на свой счет решил записать Альваро Мората и добил мяч в пустые ворота. После просмотра VAR оказалось, что Мората находился в офсайде, и взятие ворот было отменено. Альваро не нужно было касаться мяча, и гол был бы засчитан.

Единственный гол в Осло на 49-й минуте забил Гави, что вывело испанец в финальную часть Евро-2024.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 15 октября

Норвегия – Испания – 0:1

Гол: Гави, 64.

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Гави, 64 мин.

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Гави (Испания).
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Источник Sport.ua
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