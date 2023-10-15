ВИДЕО. Курьез дня. Мората лишним касанием в офсайде лишил Испанию гола

15 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Курьезный случай произошел в первом тайме матча между Норвегией и Испании.

Футболист хозяев поля срезал поля в свои ворота, однако гол на свой счет решил записать Альваро Мората и добил мяч в пустые ворота.

После просмотра VAR оказалось, что Мората находился в офсайде, и взятие ворот было отменено. Альваро не нужно было касаться мяча, и гол был бы засчитан.

После первого тайма счет не открыт: Норвегия – Испания – 0:0, матч продолжается.

❗️ ВИДЕО. Мората, не трогай мяч!