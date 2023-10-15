Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Курьез дня. Мората лишним касанием в офсайде лишил Испанию гола
Евро
Норвегия
15.10.2023 21:45 – 90+ 0 : 1
Испания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
15 октября 2023, 22:49 | Обновлено 15 октября 2023, 22:56
691
1

ВИДЕО. Курьез дня. Мората лишним касанием в офсайде лишил Испанию гола

Курьезный случай произошел в матче квалификации Евро-2024

15 октября 2023, 22:49 | Обновлено 15 октября 2023, 22:56
691
1
ВИДЕО. Курьез дня. Мората лишним касанием в офсайде лишил Испанию гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората (справа)

15 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Курьезный случай произошел в первом тайме матча между Норвегией и Испании.

Футболист хозяев поля срезал поля в свои ворота, однако гол на свой счет решил записать Альваро Мората и добил мяч в пустые ворота.

После просмотра VAR оказалось, что Мората находился в офсайде, и взятие ворот было отменено. Альваро не нужно было касаться мяча, и гол был бы засчитан.

После первого тайма счет не открыт: Норвегия – Испания – 0:0, матч продолжается.

❗️ ВИДЕО. Мората, не трогай мяч!

По теме:
Анатолий ТРУБИН: «В первом матче Северная Македония дала нам по шапке»
Рух – Шахтер – 0:2. Мячи Келси и Невертона. Видео голов и обзор матча
«Будет круто, если он научится этому». Степаненко дал совет Мудрику
сборная Испании по футболу сборная Норвегии по футболу Евро-2024 Альваро Мората видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мампасси заявил, что его бабушка живет в Донецке. Но не осудил оккупантов
Футбол | 15 октября 2023, 18:35 19
Мампасси заявил, что его бабушка живет в Донецке. Но не осудил оккупантов
Мампасси заявил, что его бабушка живет в Донецке. Но не осудил оккупантов

У родственницы Марка «все хорошо»

Чехия победила Фареры. Швейцария совершила камбэк, отыграв в конце 2 мяча
Футбол | 15 октября 2023, 21:05 0
Чехия победила Фареры. Швейцария совершила камбэк, отыграв в конце 2 мяча
Чехия победила Фареры. Швейцария совершила камбэк, отыграв в конце 2 мяча

15 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024

Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
Футбол | 15.10.2023, 12:25
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
Бой закончился потасовкой. Блогер Логан Пол победил скандального бойца MMA
Бокс | 15.10.2023, 01:23
Бой закончился потасовкой. Блогер Логан Пол победил скандального бойца MMA
Бой закончился потасовкой. Блогер Логан Пол победил скандального бойца MMA
Теперь нужно обыгрывать Мальту и готовиться к битве с Италией
Футбол | 15.10.2023, 09:20
Теперь нужно обыгрывать Мальту и готовиться к битве с Италией
Теперь нужно обыгрывать Мальту и готовиться к битве с Италией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Малинин
Посмотреть видео, нужно подписаться на гавноканал
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
14.10.2023, 17:57 143
Футбол
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
15.10.2023, 00:10 8
Футбол
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
14.10.2023, 19:27 93
Футбол
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
14.10.2023, 22:27 9
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
14.10.2023, 07:50 1
Футбол
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
15.10.2023, 01:43 1
Бокс
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
14.10.2023, 03:48 44
Футбол
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
14.10.2023, 19:01 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем