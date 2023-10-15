Соболева на дебютном турнире WTA пробилась в основную сетку
В финале отбора матч против Анастасии не смогла доиграть Вивиан Хайзен
19-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (№325 WTA) успешно преодолела квалификацию на турнире серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В финале отбора украинка на отказе Вивиан Хайзен из Германии добыла путевку в основу.
Клуж-Напока. Финал квалификации
Анастасия Соболева (Украина) – Вивиан Хайзен (Германия) – 6:2, 2:1 (отказ)
Для Анастасия это дебютное выступление на турнирах WTA-тура. В первом круге она может сыграть против Катерина Байндл, Патриции Марии Циг, Мириам Булгару или Анны Бондар.
Ранее в основу турнира в Монастире пробилась Катарина Завацкая.
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P.S. Ой, а є якийсь фемінітив до слова "молодець"? А то ж апологети рівності заклюють