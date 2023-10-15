Соболева на дебютном турнире WTA пробилась в основную сетку

19-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (№325 WTA) успешно преодолела квалификацию на турнире серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В финале отбора украинка на отказе Вивиан Хайзен из Германии добыла путевку в основу.

Клуж-Напока. Финал квалификации

Анастасия Соболева (Украина) – Вивиан Хайзен (Германия) – 6:2, 2:1 (отказ)

Для Анастасия это дебютное выступление на турнирах WTA-тура. В первом круге она может сыграть против Катерина Байндл, Патриции Марии Циг, Мириам Булгару или Анны Бондар.

Ранее в основу турнира в Монастире пробилась Катарина Завацкая.