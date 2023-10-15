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  4. Соболева на дебютном турнире WTA пробилась в основную сетку
WTA
15 октября 2023, 15:29 | Обновлено 15 октября 2023, 15:33
387
4

Соболева на дебютном турнире WTA пробилась в основную сетку

В финале отбора матч против Анастасии не смогла доиграть Вивиан Хайзен

15 октября 2023, 15:29 | Обновлено 15 октября 2023, 15:33
387
4
Соболева на дебютном турнире WTA пробилась в основную сетку
ITF. Анастасия Соболева

19-летняя украинская теннисистка Анастасия Соболева (№325 WTA) успешно преодолела квалификацию на турнире серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В финале отбора украинка на отказе Вивиан Хайзен из Германии добыла путевку в основу.

Клуж-Напока. Финал квалификации
Анастасия Соболева (Украина) – Вивиан Хайзен (Германия) – 6:2, 2:1 (отказ)

Для Анастасия это дебютное выступление на турнирах WTA-тура. В первом круге она может сыграть против Катерина Байндл, Патриции Марии Циг, Мириам Булгару или Анны Бондар.

Ранее в основу турнира в Монастире пробилась Катарина Завацкая.

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Анастасия Соболева Вивиан Хайзен WTA Клуж-Напока
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Sashamar
Ця Хайзен та ще штучка. Грала вкрай рідко, але чомусь її тягло виключно на московщину: Казань, Москва, Хімкі. А Насті побажаємо вдалого дебюту.
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+3
Falko
Бабулько таки втомилася Звісно, важко в такому віці після такої тривалої перерви зіграти на рівні 2 матчі поспіль. Але нас це не мусить хвилювати, Настя молодець!
P.S. Ой, а є якийсь фемінітив до слова "молодець"? А то ж апологети рівності заклюють 
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+3
Elis
Молодчинка! Не хотілось би, щоб вийшла на Катю. Але завдання-мінімум вже виконала. 
Ответить
+3
Stanislav Matusevych
Хороша новина. Тільки не поділяю незрозумілого мені оптимізму деяких наших шанувальників тенісу щодо перспектив Насті. З подачею імені Даші Снігур десь приблизно такого ж рівня варто від неї очікувати у дорослому віці. Якщо пощастить, трішки вище. Це, насправді, непогано, але ж мова ведеться ледь не про топ-20...
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-1
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