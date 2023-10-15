Завацкая пробилась в основу турнира в Монастире и может сыграть с Цуренко

15 октября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№169 WTA) успешно продолжила выступления в квалификации хардового турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).

В финале отбора украинка переиграла Наталию Стеванович из Сербии (№189 WTA).

Монастир. Финал квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Наталия Стеванович (Сербия) – 6:4, 6:4

Это была вторая встреча девушек, первую украинка проиграла.

В основе Завацкая может сыграть против Леси Цуренко, которая встретится с теннисисткой из квалификации. Также среди вариантов Джессика Бузас Манейро, Лукреция Стефанини и Элизе Мертенс.