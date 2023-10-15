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WTA
15 октября 2023, 14:47 | Обновлено 15 октября 2023, 15:37
459
2

Завацкая пробилась в основу турнира в Монастире и может сыграть с Цуренко

Катарина переиграла в финале Наталию Стеванович из Сербии

15 октября 2023, 14:47 | Обновлено 15 октября 2023, 15:37
459
2
Завацкая пробилась в основу турнира в Монастире и может сыграть с Цуренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

15 октября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№169 WTA) успешно продолжила выступления в квалификации хардового турнира WTA 250 в Монастире (Тунис).

В финале отбора украинка переиграла Наталию Стеванович из Сербии (№189 WTA).

Монастир. Финал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Наталия Стеванович (Сербия) – 6:4, 6:4

Это была вторая встреча девушек, первую украинка проиграла.

В основе Завацкая может сыграть против Леси Цуренко, которая встретится с теннисисткой из квалификации. Также среди вариантов Джессика Бузас Манейро, Лукреция Стефанини и Элизе Мертенс.

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Вместе с Калининой. Названы составы на матч КБДК Украина – Нидерланды
Наталия Стеванович (Костич) WTA Монастир Катарина Завацкая
Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодець!Удачі в жеребкуванні-тільки не Цуренко і Мертенс
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+3
⬆️
В монашки подалась?)
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0
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