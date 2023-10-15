Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
Игрок юношеской команды донецкого клуба хорошо подготовился к побегу
Игрок юношеской команды «Шахтера» Александр Роспутько не вернулся после выездного матча Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена».
Журналист Владимир Зверов рассказал, как именно Роспутько убегал из аэропорта.
«Роспутько сдал багаж, взял посадочный талон, но не сел в самолет. Он пошел в уборную, снял спортивный костюм «Шахтера», переоделся в гражданское и просто свалил.
Повыключал телефоны, повылогинивался и повыдалял себя из всех соцсетей. Когда уже все летели, то поняли, что он исчез, но связи с ним уже не было. Ждать и искать его никто не надеялся, поэтому полетели без него.
Роспутько вышел на связь с представителями «Шахтера» через некоторое время после прилета команды в Украину. И поговорил с представителями «Шахтера», которые ему четко донесли: «Что ты делаешь?».
Уже стало понятно, что транзитом через Стамбул он полетел на рашку. К нему дозвонились представители «Шахтера». До чувака в какой-то момент начало доходить, что он натворил», – рассказал журналист.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский голкипер прокомментировал победу в матче с Северной Македонией
Нападающий сборной Украины – о матче с Северной Македонией
Взагалі нашій отакій ваті держава повинна б аналювати закордонні паспорти. аби не змогли з ними роз'їжджати по світу. Хай беруть руський аусвайс. Всі ці Лорак, Поввалій, цей.
Як там яхти найкрутіших чоловіків Харкова, Полтави, Києва, Донецька, Дніпра, Запоріжжя?
Як там дітки та синки наших еліт ... волонтерять на дрони, байрактари та пікапи?