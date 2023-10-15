Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
Молодежные турниры
15 октября 2023, 12:25 | Обновлено 15 октября 2023, 12:27
1621
9

Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера

Игрок юношеской команды донецкого клуба хорошо подготовился к побегу

15 октября 2023, 12:25 | Обновлено 15 октября 2023, 12:27
1621
9
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
ФК Шахтар. Олександр Роспутько

Игрок юношеской команды «Шахтера» Александр Роспутько не вернулся после выездного матча Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена».

Журналист Владимир Зверов рассказал, как именно Роспутько убегал из аэропорта.

«Роспутько сдал багаж, взял посадочный талон, но не сел в самолет. Он пошел в уборную, снял спортивный костюм «Шахтера», переоделся в гражданское и просто свалил.

Повыключал телефоны, повылогинивался и повыдалял себя из всех соцсетей. Когда уже все летели, то поняли, что он исчез, но связи с ним уже не было. Ждать и искать его никто не надеялся, поэтому полетели без него.

Роспутько вышел на связь с представителями «Шахтера» через некоторое время после прилета команды в Украину. И поговорил с представителями «Шахтера», которые ему четко донесли: «Что ты делаешь?».

Уже стало понятно, что транзитом через Стамбул он полетел на рашку. К нему дозвонились представители «Шахтера». До чувака в какой-то момент начало доходить, что он натворил», – рассказал журналист.

По теме:
Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Помощь для Шахтера. Основной защитник восстановился после травмы
Шахтер и Рух договорились о спарринге в отеле
Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА Александр Роспутько Антверпен - Шахтер
Источник Профутбол Digital
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Футбол | 14 октября 2023, 22:27 3
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»

Украинский голкипер прокомментировал победу в матче с Северной Македонией

Артем ДОВБИК: «Мудрик был в более выгодной позиции, отдал на него»
Футбол | 15 октября 2023, 11:54 1
Артем ДОВБИК: «Мудрик был в более выгодной позиции, отдал на него»
Артем ДОВБИК: «Мудрик был в более выгодной позиции, отдал на него»

Нападающий сборной Украины – о матче с Северной Македонией

Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ
Футбол | 15.10.2023, 11:40
Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ
Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Футбол | 15.10.2023, 00:10
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Футбол | 14.10.2023, 19:27
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
anacreon
Якби вся наша вата отак звалила на рашку, то було б добре.
Взагалі нашій отакій ваті держава повинна б аналювати закордонні паспорти. аби не змогли з ними роз'їжджати по світу. Хай беруть руський аусвайс. Всі ці Лорак, Поввалій, цей.   
Ответить
+7
Показать Скрыть 3 ответа
Алекс 19
Благаю перечтаьте писати про придурків .це ганьба .він нікому не потрібен 
Ответить
0
Gargantua
а зачем переодевался, боялся что его ловить будут?
Ответить
0
Алекс 19
Хай  весь шахтар переїде з зорею до росіїї як вони і збирались після майдану в 14 м році .Ми їм ще квитки купимо і будуть грати з зенітом в рпл
Ответить
-1
Nick.Grabowski
Як там елітні біженці в Ніцци, Монако, Відня, Лондона?
Як там яхти найкрутіших чоловіків Харкова, Полтави, Києва, Донецька, Дніпра, Запоріжжя?
Як там дітки та синки наших еліт ... волонтерять на дрони, байрактари та пікапи?
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
14.10.2023, 03:48 54
Футбол
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
14.10.2023, 19:01 44
Футбол
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
Александр УСИК – о Фьюри: «Как боксировать с этим аватаром?»
15.10.2023, 01:43
Бокс
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
14.10.2023, 16:37 4
Футбол
Без топов и Рублев. Стали известны все полуфиналисты супертурнира в Шанхае
Без топов и Рублев. Стали известны все полуфиналисты супертурнира в Шанхае
13.10.2023, 16:55
Теннис
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
14.10.2023, 18:10 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
14.10.2023, 07:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем