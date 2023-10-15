Украина остается в игре – вот главный итог матча против Северной Македонии. Реальная перспектива «сине-желтых» после победы в Праге – очная борьба с Италией за второе место. А македонцы, учитывая их повторное поражение от команды Реброва и дальнейший сложный календарь, должны окончательно выбыть не только из борьбы за второе, но и за третье место.

Хорошая по счету победа, без пропущенных мячей, лишь теоретические шансы у соперника вклиниться в борьбу за второе и даже третье место – казалось бы, нету ни малейшего повода для грусти или пессимизма. Но по факту игра сборной Украины все еще далека не только от идеала, но и от наших стандартных требований к этой самой игре.

Под руководством Сергея Реброва сборная Украины провела уже пять поединков в отборе на Евро-2024. Ни в одном из этих матчей наша команда не выглядела статистом, не была безнадежной, там, где можно, цеплялась за очки, там, где нужно, добывала победы. Но пока что ни один из этих пяти поединков не дотягивает до уровня лучшего матча под руководством Сергея Реброва. Очевидно, что его лучший матч во главе сборной еще впереди.

Противоречивые остались впечатления и от «домашней» встречи с македонцами. С одной стороны, мы выиграли, с другой – допустили огромное количество брака, причем как в атаке, так и в обороне, позволили сопернику создать много опасных моментов у своих ворот.

Описанный выше алгоритм подойдет не только под любую предыдущую победу сборной Украины в нынешнем игровом цикле, но и, наверное, под множество поединков нашей главной команды в последнее десятилетие.

Следовательно, уже можно не просто констатировать, но и утверждать, что пока что действительно высококлассной национальной сборной мы не обладаем в силу разных причин. И прежде всего – из-за отсутствия звезд первой величины.

В свою очередь, присутствие в составе нашей команды многих футболистов хорошего европейского уровня пока что не позволяют нашей сборной штамповать победы на классе. Каким бы ни был высоким рейтинг нашей команды, каким бы ни был низким этот показатель у нашего соперника, но пока что главным определителем игр с нашим участием является синоним «валидольный матч».

И дело тут вовсе не в том, что из-за рашистской агрессии мы вынуждены все свои поединки проводить в гостях. Тут дело в принципе. Ну не получается у нас пока что играть в полный контроль мяча даже с командами типа Мальты. Не говоря уже о Северной Македонии.

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В конкретном поединке отсутствие должного класса и креатива можно отчасти списать на травмы двух ведущих футболистов – Цыганкова и Ярмоленко. И это действительно не отмазка, а проблема. По факту равноценно заменить этих двух полузащитников так и не удалось. Особенно, если говорить о позиции правого вингера, которая досталась Зубкову. Если вещи называть своими именами, то Зубков – самое слабое звено нашей сборной в пражской игре против македонцев.

Тем не менее, его выход в основе был и прогнозированным, и закономерным. Потому что Александр – фактически единственный «живой» правофланговый полузащитник из доступных на данный момент, и по старой «шахтерской» памяти он должен был творить «химию» с действующем на противоположном фланге Мудриком.

Но вместо «химии» Зубков банально «химичил».

Хотя не Зубковым единым.

УАФ. В атаке Михаил Мудрик

Хорошее, местами даже отличное начало матча. Давление, высокий прессинг, создание моментов, пускай и не самых очевидных. Тем не менее, стартовые полчаса наша команда играла так, как «книжка пишет». И была вознаграждена пускай и не обязательным, но вполне заслуженным забитым мячом Судакова. За этот промежуток времени – благодарность и нашему тренерскому штабу, и нашим футболистам.

Похоже, Ребров провел надлежащую работу над ошибками и услышал конструктивную критику за решения в предыдущих поединках, когда его команда «включалась» в игру либо во втором тайме, либо после того, как пропускала (что часто совпадало). В данном случае сборная Украины с позиции силы начала поединок против не самого простого оппонента.

На мой взгляд, позиция «силы» в данном контексте «приобреталась», в первую очередь, за счет активного внедрения в игру треугольника в центре поля – Степаненко, Зинченко, Судаков. Тарас располагался чуть выше, чем обычно, обеспечивая вместе с нашим «арсеналовцем» очень удобный плацдарм для «перекусывания» чужих атак в зародыше, а высокая позиция Судакова была очень комфортной для того, чтобы разогнать свои атакующие действия.

Плюс ко всему, очень активная «жизненная позиция» Мудрика, участие в атакующей работе защитников Миколенко и Матвиенко.

Всего этого набора хватило и для ощутимого доминирования, и для перевеса в счете.

Но, сказав «а», продолжать в том же духе почему-то не решились.

Стоило лишь повести в счете, как начались привычные хождения по мукам. Я не верю, что главная проблема – в неумении, точнее, невозможности выдерживать высокий темп на протяжении хотя бы тайма. Проблема, скорее, в ментальности. Забили – и давай сразу же играть на удержание, сушить игру.

Это отличный вариант для команд типа сборной Италии, обладающими отточенной десятилетиями игрой в обороне и блестящими контратакующими добродетелями. Похвастаться набором аналогичных игровых опций мы пока что не можем. Тем не менее, почему-то пытаемся играть именно так.

После перерыва наша команда играла на откровенное удержание счета. Конечно же, этот тезис нуждается в поправке. Играли на удержание, но, вместе с тем, не забывали и об контригре. Об контратакующей игре. Моментов у чужих ворот во второй воловине встречи наши создали достаточно.

И в этот раз «взыграл» еще один наш годами лелеянный изъян – нереализация. Мудрик, Довбик, Яремчук, Судаков и даже Матвиенко – моментов было создано достаточно. Причем моментов качественных, очевидных. Но не использованных.

Использовали неочевидный момент. Нарисовали настоящий шедевр. Браво, Караваев. Но шедевры на то и существуют, чтобы практически не повторяться.

УАФ. Александр Караваев забил шедевральный гол в ворота Северной Македонии

В свою очередь, и Македония создала моменты у наших ворот. Причем создавала не только благодаря оплошностям нашей защиты, но и своим хорошим качествам. Хорошо, что выручал Трубин. В этот раз Ребров угадал с выбором голкипера.

Собственно, если лучшим/одним из лучших игроком матча в победившей команде называется вратарь, значит, у полевых игроков таки есть проблемы. По определению.

Если в целом, то: с точки зрения итогового счета претензий быть не должно. 2:0 – вполне комфортное преимущество. Но вот с точки зрения игры как таковой претензий куда больше. Лишь один явный отрезок с нашим доминированием, много брака, как в защите, так и в атаке. И очередной поединок, подпадающий под статус вышеупомянутого «валидольного».

Тем не менее, за победу – большое спасибо. Идем строго по графику. И, по всей видимости, решающий для нас поединок в группе состоится аккурат в последний игровой день – в конце ноября, против Италии. Но Мальту в любом случае нельзя недооценивать.

И вот еще что. Я не то, чтобы вредный, но иногда просто хочется объективности. После матча Сергей Ребров очень болезненно воспринял вполне адекватный вопрос о Мудрике: дескать, почему Михаилу не удается реализовывать моменты? Ну правда, а почему? Ответ Реброва: «сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он был сейчас, как Месси»?

Дальше можно не слушать и не читать. Я где-то понимаю тренера, пытающегося защитить своего футболиста. Но вот сравнение с Месси – неудачное. Как минимум. Потому что в 22 года, а Мудрику сейчас именно столько, Лионель Месси получил свой первый «Золотой мяч». Михаил Мудрик пока что даже близко не идет путем аргентинца. Хотя и должен, ведь необходимые задатки имеет.