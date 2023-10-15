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  4. Мампасси заявил, что его бабушка живет в Донецке. Но не осудил оккупантов
Бельгия
15 октября 2023, 18:35 |
1255
2

Мампасси заявил, что его бабушка живет в Донецке. Но не осудил оккупантов

У родственницы Марка «все хорошо»

15 октября 2023, 18:35 |
1255
2
Мампасси заявил, что его бабушка живет в Донецке. Но не осудил оккупантов
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Мампасси

20-летний воспитанник академии «Шахтера» Марк Мампасси, который в январе 2022 года за 3 миллиона евро был продан в московский «локомотив», а ныне на правах аренды выступает в Бельгии за «Кортрейк», дал интервью клубному сайту, в котором так и не решился осудить действия российских оккупантов.

«Я был в Турции, и ждал новостей о моем трансфере. Мой агент вел переговоры с моим клубом – московским «локомотивом». А потом мне неожиданно сообщили, что я могу поехать в Бельгию. Я не колебался. Я немедленно ушел», - заявил Мампасси.

Ныне защитник живет в центре Кортрейка вместе со своими родителями: «Мне нравится здесь жить и играть в футбол. Вы можете наслаждаться прогулками по городу, и команда в клубе просто фантастическая. Я могу поговорить со всеми. Я немного говорю по-французски и немного по-английски».

При этом, в родном для Мампасси Донецке, где он и родился в марте 2003 года, остается жить бабушка футболиста, хотя сам Марк не хочет говорить о войне: «Моя бабушка до сих пор живет там. Она не хочет уезжать, но у нее все идет хорошо. Мы находимся в постоянном контакте. Мой отец – конголезец. Он смог переехать учиться в Европу благодаря стипендии. Это был не Париж, а Донецк. Там он изучал экономику в университете. Моя мама украинка училась с ним в одном заведении. Там они и познакомились».

«Кортрейк» арендовал Мампасси с опцией выкупа. В настоящий момент центрбек провел за бельгийцев 4 матча.

Отметим, что начало полномасштабного военного вторжения российской армии на территорию Украины Мампасси встретил в статусе футболиста «локомотива». С тех пор футболист никак публично не реагировал на войну и до сих пор так и не осудил российских оккупантов.

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Марк Мампасси Кортрейк Локомотив Москва Донецк российско-украинская война Шахтер Донецк
Источник ФК Кортрейк
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Комментарии 2
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Gargantua
тут  конечно Палкин молодец.
напарил пустышку за 3 млн
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0
avk2307
До речі агентом, який вів переговори гравця , який отримав друге громадянство  напевно є агенція Простар . І тут ніяких питань... Принаймні так значиться в профайлі на трансфермаркт
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0
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