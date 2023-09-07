Аутсайдер чемпионата Бельгии арендовал экс-украинца Мампасси

Бельгийский «Кортрейк» объявил о переходе 20-летнего центрального защитника московского «локомотива» Марка Мампасси.

Футболист перешел на правах аренды, рассчитанной до конца сезона и предусматривающей опцию на выкуп.

В феврале нынешнего года Мампасси перешел на правах аренды в «Антальяспор», за который в итоге так и не провел ни единого официального матча и не был выкуплен турками, несмотря на имевшуюся у них соответствующую опцию.

В «локомотив» Мампасси перебрался за 3 миллиона евро из «Шахтера» в начале 2022 года. Впоследствии стало известно, что защитник получил российское гражданство, несмотря на то, что ранее выступал за юношеские сборные Украины.

Отметим, что в сезоне-2023/24 «Кортрейк» пока занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, не сумев в стартовых шести турах добыть ни единой победы (1 ничья при 5 поражениях).