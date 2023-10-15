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  4. Олег ДУЛУБ: Целенаправленно готовимся, чтобы дать бой Шахтеру
Украина. Премьер лига
15 октября 2023, 21:35 | Обновлено 15 октября 2023, 22:10
517
2

Олег ДУЛУБ: Целенаправленно готовимся, чтобы дать бой Шахтеру

Команда ЛНЗ провела два контрольных матча

15 октября 2023, 21:35 | Обновлено 15 октября 2023, 22:10
517
2
Олег ДУЛУБ: Целенаправленно готовимся, чтобы дать бой Шахтеру
ЛНЗ. Олег Дулуб

Октябрьскую паузу в чемпионате УПЛ футболисты ЛНЗ 15 октября заполнили сразу двумя спаррингами в Одессе. Главный тренер Олег Дулуб эксклюзивно для Sport.ua рассказал, остался ли он доволен этими контрольными поединками:

- Для нас важно было провести сегодня именно два спарринга, чтобы каждый из футболистов получил достаточную игровую нагрузку. Ведь в ЛНЗ по разным причинам сразу несколько исполнителей выпадали и потому находились не в одинаковых физических кондициях с одноклубниками. И когда мы обратились к «Черноморцу» с просьбой о проведении сначала поединка с их молодежным составом, а затем – с основой, то нам пошли навстречу. Пользуясь случаем хочу поблагодарить одесситов за гостеприимство. Все было организовано идеально, что очень важно в подготовительный период.

У дублеров мы выиграли – 6:0, а с основой «моряков» разошлись миром – 1:1. У ЛНЗ отличился Иван Калюжный. Главное, что обошлось без повреждений, уже близки к боевой спортивной форме и многие ранее травмированные игроки (Максим Ковалев, Сергей Рыбалка, Евгений Банада). После дня отдыха в Черкассах начнем подготовку к очередному календарному матчу – с «Шахтером», который состоится во Львове 21 октября.

Пока что в активе команды девять очков и они занимают 12-е место в чемпионате УПЛ. Ранее главный тренер ЛНЗ прокомментировал ничью в матче с «Александрией».

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ЛНЗ Черкассы Черноморец Одесса Шахтер Донецк Олег Дулуб контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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Саша Денисов
Удачі черкащанам у грі з сєпарами 
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+1
avk2307
Думаю, цілком реально . 2-2 можете
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+1
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