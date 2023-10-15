Олег ДУЛУБ: Целенаправленно готовимся, чтобы дать бой Шахтеру

Октябрьскую паузу в чемпионате УПЛ футболисты ЛНЗ 15 октября заполнили сразу двумя спаррингами в Одессе. Главный тренер Олег Дулуб эксклюзивно для Sport.ua рассказал, остался ли он доволен этими контрольными поединками:

- Для нас важно было провести сегодня именно два спарринга, чтобы каждый из футболистов получил достаточную игровую нагрузку. Ведь в ЛНЗ по разным причинам сразу несколько исполнителей выпадали и потому находились не в одинаковых физических кондициях с одноклубниками. И когда мы обратились к «Черноморцу» с просьбой о проведении сначала поединка с их молодежным составом, а затем – с основой, то нам пошли навстречу. Пользуясь случаем хочу поблагодарить одесситов за гостеприимство. Все было организовано идеально, что очень важно в подготовительный период.

У дублеров мы выиграли – 6:0, а с основой «моряков» разошлись миром – 1:1. У ЛНЗ отличился Иван Калюжный. Главное, что обошлось без повреждений, уже близки к боевой спортивной форме и многие ранее травмированные игроки (Максим Ковалев, Сергей Рыбалка, Евгений Банада). После дня отдыха в Черкассах начнем подготовку к очередному календарному матчу – с «Шахтером», который состоится во Львове 21 октября.

Пока что в активе команды девять очков и они занимают 12-е место в чемпионате УПЛ. Ранее главный тренер ЛНЗ прокомментировал ничью в матче с «Александрией».