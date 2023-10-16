Черноморец и ЛНЗ не выявили победителя в контрольном матче

«Черноморец» и ЛНЗ 15 октября провели спарринг на базе одесситов, чтобы не терять тонус во время паузы на матчи сборных. Команды обменялись голами. За одесситов забил Иеде, за гостей – Калюжный.

Это был матч основных составов. Резервный же состав ЛНЗ разгромил со счетом 6:0 команду «Черноморца» возрастной категории U-19. Дубли сделали Пасич и Ныч, еще по голу добавили Шестаков и Наумец.

Напомним, что эти команды встречались в первом туре УПЛ. Тогда «Черноморец» выиграл со счетом 2:0 в гостях.

Также «Черноморец» успел провести спарринг с «Александрией».

Контрольный матч

15 октября, Одесса

«Черноморец» – ЛНЗ – 1:1

Голы: Иеде – Калюжный.