Черноморец и ЛНЗ не выявили победителя в контрольном матче
Спарринг получился результативным
«Черноморец» и ЛНЗ 15 октября провели спарринг на базе одесситов, чтобы не терять тонус во время паузы на матчи сборных. Команды обменялись голами. За одесситов забил Иеде, за гостей – Калюжный.
Это был матч основных составов. Резервный же состав ЛНЗ разгромил со счетом 6:0 команду «Черноморца» возрастной категории U-19. Дубли сделали Пасич и Ныч, еще по голу добавили Шестаков и Наумец.
Напомним, что эти команды встречались в первом туре УПЛ. Тогда «Черноморец» выиграл со счетом 2:0 в гостях.
Также «Черноморец» успел провести спарринг с «Александрией».
Контрольный матч
15 октября, Одесса
«Черноморец» – ЛНЗ – 1:1
Голы: Иеде – Калюжный.
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