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Украина. Премьер лига
16 октября 2023, 04:49 | Обновлено 16 октября 2023, 05:18
85
0

Черноморец и ЛНЗ не выявили победителя в контрольном матче

Спарринг получился результативным

16 октября 2023, 04:49 | Обновлено 16 октября 2023, 05:18
85
0
Черноморец и ЛНЗ не выявили победителя в контрольном матче
УПЛ

«Черноморец» и ЛНЗ 15 октября провели спарринг на базе одесситов, чтобы не терять тонус во время паузы на матчи сборных. Команды обменялись голами. За одесситов забил Иеде, за гостей – Калюжный.

Это был матч основных составов. Резервный же состав ЛНЗ разгромил со счетом 6:0 команду «Черноморца» возрастной категории U-19. Дубли сделали Пасич и Ныч, еще по голу добавили Шестаков и Наумец.

Напомним, что эти команды встречались в первом туре УПЛ. Тогда «Черноморец» выиграл со счетом 2:0 в гостях.

Также «Черноморец» успел провести спарринг с «Александрией».

Контрольный матч

15 октября, Одесса

«Черноморец» – ЛНЗ – 1:1

Голы: Иеде – Калюжный.

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Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы товарищеские матчи
Источник ФК Черноморец
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