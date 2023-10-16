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Черноморец
14.10.2023 14:00 – FT 1 : 3
Александрия
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Украина. Премьер лига
16 октября 2023, 03:45 | Обновлено 16 октября 2023, 03:47
45
0

Черноморец проиграл Александрии в результативном спарринге

Мини-реванш команды Ротаня за избиение от одесситов в недавнем матче УПЛ

16 октября 2023, 03:45 | Обновлено 16 октября 2023, 03:47
45
0
Черноморец проиграл Александрии в результативном спарринге
ФК Черноморец

«Черноморец» и «Александрия» провели контрольный матч на базе одесского клуба. Победила команда Руслана Ротаня, за которую забили Погорелый, Сигеев и Микитишин. «Черноморец» ответил только голом Авагимяна.

Эта победа стала своеобразным мини-реваншем «Александрии» за домашнее поражение от «моряков» со счетом 1:5 в рамках восьмого тура УПЛ.

Контрольній матч

14 октября, Одесса

«Черноморец» «Александрия» 1:3

Голы: Авагимян – Погорелый, Сигеев, Микитишин.

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Черноморец Одесса Александрия Украинская Премьер-лига Черноморец - Александрия контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник ФК Александрия
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