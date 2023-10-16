Черноморец проиграл Александрии в результативном спарринге

«Черноморец» и «Александрия» провели контрольный матч на базе одесского клуба. Победила команда Руслана Ротаня, за которую забили Погорелый, Сигеев и Микитишин. «Черноморец» ответил только голом Авагимяна.

Эта победа стала своеобразным мини-реваншем «Александрии» за домашнее поражение от «моряков» со счетом 1:5 в рамках восьмого тура УПЛ.

Контрольній матч

14 октября, Одесса

«Черноморец» – «Александрия» – 1:3

Голы: Авагимян – Погорелый, Сигеев, Микитишин.