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Украина. Премьер лига
11 октября 2023, 15:52 |
232
1

Александрия проведет спарринг с Черноморцем

Футболисты «Александрии» 14 октября сыграют в Одессе контрольный матч з «Черноморцем»

11 октября 2023, 15:52 |
232
1
Александрия проведет спарринг с Черноморцем
ФК Александрия

Как стало известно Sport.ua, во время паузы в чемпионате УПЛ футболисты «Александрии» 14 октября сыграют в Одессе контрольный матч с «Черноморцем».

По информации нашего источника, в этом спарринге главный тренер Руслан Ротань еще не сможет задействовать Никиту Шевченко, Романа Савченко и Александра Беляева, которые восстанавливаются после травм. Зато будет возможность проверить ближайший резерв.

Футболисты «Александрии» занимают в чемпионате УПЛ 13-е место, набрав девять очков.

Ранее главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал поединок 10-го тура УПЛ против ЛНЗ, который его команда свела в сухую ничью.

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Александрия Черноморец Одесса Черноморец - Александрия товарищеские матчи Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Никита Шевченко Александр Беляев инсайд
Источник Sport.ua
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Александр Белогубко
ГРИ ставь основной состав пора уже определиться и  какой с Брагару защитник --он рвётся к воротам и оголяет свой фланг--удачи
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