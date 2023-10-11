Александрия проведет спарринг с Черноморцем

Как стало известно Sport.ua, во время паузы в чемпионате УПЛ футболисты «Александрии» 14 октября сыграют в Одессе контрольный матч с «Черноморцем».

По информации нашего источника, в этом спарринге главный тренер Руслан Ротань еще не сможет задействовать Никиту Шевченко, Романа Савченко и Александра Беляева, которые восстанавливаются после травм. Зато будет возможность проверить ближайший резерв.

Футболисты «Александрии» занимают в чемпионате УПЛ 13-е место, набрав девять очков.

Ранее главный тренер «Александрии» Руслан Ротань прокомментировал поединок 10-го тура УПЛ против ЛНЗ, который его команда свела в сухую ничью.