Турция вышла на Евро-2024. Битва Уэльса и Хорватии. Как дела у Петракова?
Яркая борьба в группе
Сборная Турции в матче отбора Евро-2024 обыграла Латвию со счетом 4:0 и гарантировала себе выход на чемпионат Европы. Команда набрала 16 очков, опережая Уэльс и Хорватию на 6 пунктов.
Уэльс в своем напряженном матче обыграл хорватов 2:1, цепляясь за шансы финишировать в топ-2.
Отметим Армению Александра Петракова. Команда украинского наставника набрала 7 очков и сохраняет небольшие шансы выйти на Евро-2024.
Армении осталось сыграть против Уэльса и Хорватии.
На Евро-2024 точно сыграют Германия, Франция, Бельгия, Португалия, Испания, Шотландия и Турция.
Отбор Евро-2024. Группа D
Турция - Латвия 4:0
Голы: Акгун, 58, Тосун, 84, 90, Актюроглу, 88
Уэльс - Хорватия 2:1
Голы: Уилсон, 47, 60 - Пашалич, 75
1. Турция - 16 очков (7 матчей)
2. Уэльс - 10 (6)
3. Хорватия - 10 (6)
4. Армения - 7 (6)
5. Латвия - 3 (7)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
17 октября сине-желтые проведут матч квалификации Евро-2024 против Мальты
У Сергея Кривцова травма, у Руслана Малиновского – дисквалификация