Турция вышла на Евро-2024. Битва Уэльса и Хорватии. Как дела у Петракова?

Сборная Турции в матче отбора Евро-2024 обыграла Латвию со счетом 4:0 и гарантировала себе выход на чемпионат Европы. Команда набрала 16 очков, опережая Уэльс и Хорватию на 6 пунктов.

Уэльс в своем напряженном матче обыграл хорватов 2:1, цепляясь за шансы финишировать в топ-2.

Отметим Армению Александра Петракова. Команда украинского наставника набрала 7 очков и сохраняет небольшие шансы выйти на Евро-2024.

Армении осталось сыграть против Уэльса и Хорватии.

На Евро-2024 точно сыграют Германия, Франция, Бельгия, Португалия, Испания, Шотландия и Турция.

Отбор Евро-2024. Группа D

Турция - Латвия 4:0

Голы: Акгун, 58, Тосун, 84, 90, Актюроглу, 88

Уэльс - Хорватия 2:1

Голы: Уилсон, 47, 60 - Пашалич, 75

1. Турция - 16 очков (7 матчей)

2. Уэльс - 10 (6)

3. Хорватия - 10 (6)

4. Армения - 7 (6)

5. Латвия - 3 (7)