Чемпионат Европы15 октября 2023, 21:45 | Обновлено 15 октября 2023, 21:53
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Норвегия – Испания, Уэльс – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 октября в 21:45 матчи 8-го тура квалификации Евро-2024
15 октября 2023, 21:45 | Обновлено 15 октября 2023, 21:53
273
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15 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Пять поединков стартуют в 21:45 по Киеву.
Квалификация Евро-2024. 8-й тур, 15 октября
- 16:00. Грузия – Кипр – 4:0
- 19:00. Чехия – Фарерские острова – 1:0
- 19:00. Швейцария – беларусь – 3:3
- 21:45. Норвегия – Испания
- 21:45. Польша – Молдова
- 21:45. Румыния – Андорра
- 21:45. Турция – Латвия
- 21:45. Уэльс – Хорватия
Видеотрансляция матчей доступна на MEGOGO.
21:45. Норвегия – Испания
21:45. Польша – Молдова
21:45. Румыния – Андорра
21:45. Турция – Латвия
21:45. Уэльс – Хорватия
События матча
20’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
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