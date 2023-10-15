Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Норвегия – Испания, Уэльс – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Евро
Норвегия
15.10.2023 21:45 – 28 0 : 1
Испания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
15 октября 2023, 21:45 | Обновлено 15 октября 2023, 21:53
273
0

Норвегия – Испания, Уэльс – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 октября в 21:45 матчи 8-го тура квалификации Евро-2024

15 октября 2023, 21:45 | Обновлено 15 октября 2023, 21:53
273
0
Норвегия – Испания, Уэльс – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

15 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Пять поединков стартуют в 21:45 по Киеву.

Квалификация Евро-2024. 8-й тур, 15 октября

  • 16:00. Грузия – Кипр – 4:0
  • 19:00. Чехия – Фарерские острова – 1:0
  • 19:00. Швейцария – беларусь – 3:3
  • 21:45. Норвегия – Испания
  • 21:45. Польша – Молдова
  • 21:45. Румыния – Андорра
  • 21:45. Турция – Латвия
  • 21:45. Уэльс – Хорватия

Видеотрансляция матчей доступна на MEGOGO.

21:45. Норвегия – Испания

21:45. Польша – Молдова

21:45. Румыния – Андорра

21:45. Турция – Латвия

21:45. Уэльс – Хорватия

События матча

20’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
По теме:
Александр КАРАВАЕВ: «Ребята в шоке от меня. Сам был в шоке легком»
Грузия – Кипр – 4:0. Как забил Хвича. Видео голов и обзор матча
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»
Евро-2024 сборная Норвегии по футболу сборная Испании по футболу сборная Уэльса по футболу сборная Хорватии по футболу смотреть онлайн сборная Польши по футболу сборная Молдовы по футболу сборная Румынии по футболу сборная Андорры по футболу сборная Турции по футболу сборная Латвии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Два футболиста покинули лагерь сборной Украины перед игрой с Мальтой
Футбол | 15 октября 2023, 16:40 2
ФОТО. Два футболиста покинули лагерь сборной Украины перед игрой с Мальтой
ФОТО. Два футболиста покинули лагерь сборной Украины перед игрой с Мальтой

У Сергея Кривцова травма, у Руслана Малиновского – дисквалификация

Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ
Футбол | 15 октября 2023, 11:40 37
Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ
Два работника Кривбасса не вернулись в Украину после матча женской ЛЧ

Роман Лопатин и Роман Медведев нашли способ сбежать из страны

ВИДЕО. Молодежка готовится к встрече с Англией. Это ключевой матч группы
Футбол | 15.10.2023, 20:25
ВИДЕО. Молодежка готовится к встрече с Англией. Это ключевой матч группы
ВИДЕО. Молодежка готовится к встрече с Англией. Это ключевой матч группы
Соболева на дебютном турнире WTA пробилась в основную сетку
Теннис | 15.10.2023, 15:29
Соболева на дебютном турнире WTA пробилась в основную сетку
Соболева на дебютном турнире WTA пробилась в основную сетку
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Футбол | 15.10.2023, 00:10
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
14.10.2023, 22:27 9
Футбол
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
14.10.2023, 18:10 2
Футбол
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
ВИДЕО. Суперзабег Довбика. Мудрик упустил шанс забить 2-й гол для Украины
14.10.2023, 17:28 8
Футбол
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
15.10.2023, 12:25 36
Футбол
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
14.10.2023, 17:57 143
Футбол
Таблицы Евро U-21. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Таблицы Евро U-21. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
14.10.2023, 05:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем