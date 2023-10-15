Норвегия – Испания, Уэльс – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 октября проходят матчи 8-го тура квалификации Евро-2024

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Пять поединков стартуют в 21:45 по Киеву.

Квалификация Евро-2024. 8-й тур, 15 октября

16:00. Грузия – Кипр – 4:0

– Кипр – 4:0 19:00. Чехия – Фарерские острова – 1:0

– Фарерские острова – 1:0 19:00. Швейцария – беларусь – 3:3

21:45. Норвегия – Испания

21:45. Польша – Молдова

21:45. Румыния – Андорра

21:45. Турция – Латвия

21:45. Уэльс – Хорватия

Видеотрансляция матчей доступна на MEGOGO.

21:45. Норвегия – Испания

21:45. Польша – Молдова

21:45. Румыния – Андорра

21:45. Турция – Латвия

21:45. Уэльс – Хорватия