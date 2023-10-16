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Евро
Румыния
15.10.2023 21:45 – FT 4 : 0
Андорра
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Чемпионат Европы
16 октября 2023, 02:50 | Обновлено 16 октября 2023, 02:54
45
0

Румыния – Андорра – 4:0. Разгром от нового лидера группы. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор встречи восьмого тура квалификации чемпионата Европы

16 октября 2023, 02:50 | Обновлено 16 октября 2023, 02:54
45
0
Румыния – Андорра – 4:0. Разгром от нового лидера группы. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Румынии 15 октября встречалась в домашней отборочной игре Евро-2024 со сборной Андорры. Триколорий уже в первом тайме отправили три безответных гола в ворота европейского аутсайдера. Забили Николае Станчу, Янис Хаджи и Разван Марин с пенальти. В начале второго тайма Флоринел Коман провел четвертый мяч, на чем румыны решили остановиться. А вот сборная Андорры успела получить красную карточку.

Сборная Румынии после этой победы возглавила таблицу группы I с 16 очками, однако по потерянным пунктам ее опережают швейцарцы и по понятным причинам не игравшие в октябре израильтяне.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 15 октября

Румыния – Андорра – 4:0

Голы: Станчу, 23, Хаджи, 28, Марин, 44, пенальти, Коман, 50.

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
Мойсес Сан-Николас (Андорра) получает красную карточку.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Флоринел Коман (Румыния).
44’
ГОЛ ! С пенальти забил Разван Марин (Румыния).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Янис Хаджи (Румыния).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Николае Станчу (Румыния).
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Евро-2024 сборная Румынии по футболу сборная Андорры по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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