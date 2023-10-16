Румыния – Андорра – 4:0. Разгром от нового лидера группы. Видеообзор матча
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Сборная Румынии 15 октября встречалась в домашней отборочной игре Евро-2024 со сборной Андорры. Триколорий уже в первом тайме отправили три безответных гола в ворота европейского аутсайдера. Забили Николае Станчу, Янис Хаджи и Разван Марин с пенальти. В начале второго тайма Флоринел Коман провел четвертый мяч, на чем румыны решили остановиться. А вот сборная Андорры успела получить красную карточку.
Сборная Румынии после этой победы возглавила таблицу группы I с 16 очками, однако по потерянным пунктам ее опережают швейцарцы и по понятным причинам не игравшие в октябре израильтяне.
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 15 октября
Румыния – Андорра – 4:0
Голы: Станчу, 23, Хаджи, 28, Марин, 44, пенальти, Коман, 50.
Видеообзор матча
События матча
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