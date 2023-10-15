Чемпионат Европы15 октября 2023, 23:59 | Обновлено 16 октября 2023, 00:18
141
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Румыния разгромила Андорру и вышла в лидеры группы. Швейцария чуть позади
Голы забили Николае Станчу, Янис Хаджи, Резван Марин, Флоринель Коман
15 октября 2023, 23:59 | Обновлено 16 октября 2023, 00:18
141
0
15 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.
Румыния разгромила Андорру (4:0) и вышла в лидеры группы (16 очков после 8 матчей).
Голы у румынской команды забили Николае Станчу, Янис Хаджи, Резван Марин, Флоринель Коман.
Швейцария находится в таблице чуть позади (15 баллов после 7 поединка), имея игру в запасе.
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 15 октября
Румыния – Андорра – 4:0
Голы: Станчу, 23, Хаджи, 28, Марин, 55 (пен), Коман, 50
Турнирная таблица
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