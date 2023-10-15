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Евро
Румыния
15.10.2023 21:45 – FT 4 : 0
Андорра
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Чемпионат Европы
15 октября 2023, 23:59 | Обновлено 16 октября 2023, 00:18
141
0

Румыния разгромила Андорру и вышла в лидеры группы. Швейцария чуть позади

Голы забили Николае Станчу, Янис Хаджи, Резван Марин, Флоринель Коман

15 октября 2023, 23:59 | Обновлено 16 октября 2023, 00:18
141
0
Румыния разгромила Андорру и вышла в лидеры группы. Швейцария чуть позади
Getty Images/Global Images Ukraine

15 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Румыния разгромила Андорру (4:0) и вышла в лидеры группы (16 очков после 8 матчей).

Голы у румынской команды забили Николае Станчу, Янис Хаджи, Резван Марин, Флоринель Коман.

Швейцария находится в таблице чуть позади (15 баллов после 7 поединка), имея игру в запасе.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 15 октября

Румыния – Андорра – 4:0

Голы: Станчу, 23, Хаджи, 28, Марин, 55 (пен), Коман, 50

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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