Румыния разгромила Андорру и вышла в лидеры группы. Швейцария чуть позади

15 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Румыния разгромила Андорру (4:0) и вышла в лидеры группы (16 очков после 8 матчей).

Голы у румынской команды забили Николае Станчу, Янис Хаджи, Резван Марин, Флоринель Коман.

Швейцария находится в таблице чуть позади (15 баллов после 7 поединка), имея игру в запасе.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 15 октября

Румыния – Андорра – 4:0

Голы: Станчу, 23, Хаджи, 28, Марин, 55 (пен), Коман, 50

Турнирная таблица