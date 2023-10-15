Чехия победила Фареры. Швейцария совершила камбэк, отыграв в конце 2 мяча
15 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024
15 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.
Чехия победила Фареры (1:0) благодаря голу Томаша Соучек на 76-й минуте с пенальти.
Швейцария совершила камбэк, отыграв в конце 2 мяча у беларуси (3:3).
Счет на 28-й минуте открыл полузащитник хозяев Джердан Шакири. Но в промежутке с 61 до 84-й минуты гости забили три мяча.
Швейцарцы сумели перевернуть игру в концовке. На 89-й минуте забил Мануэль Аканджи, а затем Зеки Амдуни принес ничью хозяева поля.
Квалификация Евро-2024
8-й тур, 15 октября
Чехия – Фареры – 1:0
Гол: Томаш Соучек, 76 (пен)
Швейцария – беларусь – 3:3
Голы: Шакири, 28, Аканджи, 89, Амдуни, 90 – Эбонг, 61, Поляков, 69, Антилевский, 84
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