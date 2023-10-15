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Евро
Чехия
15.10.2023 19:00 – FT 1 : 0
Фарерские острова
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Чемпионат Европы
15 октября 2023, 21:05 | Обновлено 15 октября 2023, 21:14
833
0

Чехия победила Фареры. Швейцария совершила камбэк, отыграв в конце 2 мяча

15 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024

15 октября 2023, 21:05 | Обновлено 15 октября 2023, 21:14
833
0
Чехия победила Фареры. Швейцария совершила камбэк, отыграв в конце 2 мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

15 октября прошли матчи 8-го тура квалификации Евро-2024.

Чехия победила Фареры (1:0) благодаря голу Томаша Соучек на 76-й минуте с пенальти.

Швейцария совершила камбэк, отыграв в конце 2 мяча у беларуси (3:3).

Счет на 28-й минуте открыл полузащитник хозяев Джердан Шакири. Но в промежутке с 61 до 84-й минуты гости забили три мяча.

Швейцарцы сумели перевернуть игру в концовке. На 89-й минуте забил Мануэль Аканджи, а затем Зеки Амдуни принес ничью хозяева поля.

Квалификация Евро-2024

8-й тур, 15 октября

Чехия – Фареры – 1:0

Гол: Томаш Соучек, 76 (пен)

Швейцария – беларусь – 3:3

Голы: Шакири, 28, Аканджи, 89, Амдуни, 90 – Эбонг, 61, Поляков, 69, Антилевский, 84

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Источник Sport.ua
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