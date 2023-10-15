Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Два футболиста покинули лагерь сборной Украины перед игрой с Мальтой
Чемпионат Европы
15 октября 2023, 16:40 |
3208
2

ФОТО. Два футболиста покинули лагерь сборной Украины перед игрой с Мальтой

У Сергея Кривцова травма, у Руслана Малиновского – дисквалификация

15 октября 2023, 16:40 |
3208
2
ФОТО. Два футболиста покинули лагерь сборной Украины перед игрой с Мальтой
УАФ

На следующий день после победы над Северной Македонией (2:0) национальная команда Украины провела утреннюю тренировку на поле базы ФК «Спарта» в пражском районе Страгов.

В занятии приняли участие 11 полевых игроков и два голкипера – Георгий Бущан и Дмитрий Ризнык. В то же время Анатолий Трубин и остальные исполнители, которые вчера вышли на поле со стартовых минут, остались в гостинице, чтобы провести восстановительные процедуры.

К сожалению, состав сборной Украины уменьшился на двух игроков: в воскресенье утром расположение сине-желтых покинули Сергей Кривцов, у которого мышечное повреждение бедра, и Руслан Малиновский, который получил в матче с Северной Македонией свое третье предупреждение в нынешнем отборочном цикле, а потому не сможет принять участия в игре на Мальте.

Сегодня тренерский штаб предложил футболистам интересную работу. Они отрабатывали прессинг, выполняли действия в защите и нападении, работали в станциях с завершением.

После часовой работы сборники уделили внимание семьям наших погибших героев – футбольных болельщиков. Дети, жены и родители павших борцов за свободу Украины приехали на матч в Праге в рамках проекта «Трибуна Героев». Главный тренер Сергей Ребров и игроки национальной команды сделали совместное фото со своими особыми гостями, которые в течение тренировки живо поддерживали ребят скандированием. После этого каждый желающий смог сделать фото с кем-то из футболистов и взять автограф. Теплое общение подарило приятные мгновения и семьям погибших болельщиков, и игрокам.

После обеда национальная команда Украины покинула отель в Праге и выехала в аэропорт. На 16:00 запланирован вылет в Ла-Валетту. Следующую тренировку наша сборная проведет уже завтра на Национальном стадионе Мальты, и она будет официальной предматчевой (начало – в 19:00 по центральноевропейскому времени). За полчаса до этого главный тренер Сергей Ребров и один из игроков сине-желтых встретятся с медиа в режиме пресс-конференции.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба – «Динамо» Киев), Александр Сваток («Днепр-1» Днепр), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Богдан Михайличенко («Динамо» Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Виталий Буяльский («Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – «Шахтер» Донецк), Александр Пихаленок («Днепр-1» Днепр), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Артем Довбик («Жирона», Испания), Владислав Ванат («Динамо» Киев), Назарий Русин («Сандерленд», Англия).

dva-futbolista-pokinuli-lager-sbornoy-ukrainy-pered-igroy-s-maltoy
dva-futbolista-pokinuli-lager-sbornoy-ukrainy-pered-igroy-s-maltoy-foto-1
dva-futbolista-pokinuli-lager-sbornoy-ukrainy-pered-igroy-s-maltoy-foto-2
dva-futbolista-pokinuli-lager-sbornoy-ukrainy-pered-igroy-s-maltoy-foto-3
dva-futbolista-pokinuli-lager-sbornoy-ukrainy-pered-igroy-s-maltoy-foto-4
По теме:
Йожеф САБО: «Яремчук никакой, нигде не играет»
ВИДЕО. Игрок сборной Франции смеялся во время минуты молчания
Георгий СУДАКОВ: «Можем играть намного лучше»
сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу Украина - Северная Македония сборная Мальты по футболу Мальта - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
Футбол | 15 октября 2023, 12:25 26
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера

Игрок юношеской команды донецкого клуба хорошо подготовился к побегу

Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Футбол | 14 октября 2023, 22:27 4
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»

Украинский голкипер прокомментировал победу в матче с Северной Македонией

Боевая ничья. Карпаты в третий раз в сезоне потеряли очки
Футбол | 15.10.2023, 14:51
Боевая ничья. Карпаты в третий раз в сезоне потеряли очки
Боевая ничья. Карпаты в третий раз в сезоне потеряли очки
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
Футбол | 14.10.2023, 18:22
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
Не Судаков и не Караваев. Кто лучший игрок Украины против македонцев?
За минувшие сутки ВСУ уничтожили 880 окупантов, 8 танков и 25 ББМ
Война | 15.10.2023, 10:15
За минувшие сутки ВСУ уничтожили 880 окупантов, 8 танков и 25 ББМ
За минувшие сутки ВСУ уничтожили 880 окупантов, 8 танков и 25 ББМ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
а Яремчук остался?
Ответить
0
Serhii P.
невелика втрата
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
14.10.2023, 16:37 4
Футбол
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
14.10.2023, 19:27 90
Футбол
Касаткина – out. Определены финалистки турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Касаткина – out. Определены финалистки турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
14.10.2023, 17:05 1
Теннис
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
14.10.2023, 17:57 143
Футбол
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
15.10.2023, 00:10 8
Футбол
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
14.10.2023, 18:29 7
Футбол
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
14.10.2023, 03:48 55
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
13.10.2023, 19:34 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем