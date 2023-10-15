ФОТО. Два футболиста покинули лагерь сборной Украины перед игрой с Мальтой

На следующий день после победы над Северной Македонией (2:0) национальная команда Украины провела утреннюю тренировку на поле базы ФК «Спарта» в пражском районе Страгов.

В занятии приняли участие 11 полевых игроков и два голкипера – Георгий Бущан и Дмитрий Ризнык. В то же время Анатолий Трубин и остальные исполнители, которые вчера вышли на поле со стартовых минут, остались в гостинице, чтобы провести восстановительные процедуры.

К сожалению, состав сборной Украины уменьшился на двух игроков: в воскресенье утром расположение сине-желтых покинули Сергей Кривцов, у которого мышечное повреждение бедра, и Руслан Малиновский, который получил в матче с Северной Македонией свое третье предупреждение в нынешнем отборочном цикле, а потому не сможет принять участия в игре на Мальте.

Сегодня тренерский штаб предложил футболистам интересную работу. Они отрабатывали прессинг, выполняли действия в защите и нападении, работали в станциях с завершением.

После часовой работы сборники уделили внимание семьям наших погибших героев – футбольных болельщиков. Дети, жены и родители павших борцов за свободу Украины приехали на матч в Праге в рамках проекта «Трибуна Героев». Главный тренер Сергей Ребров и игроки национальной команды сделали совместное фото со своими особыми гостями, которые в течение тренировки живо поддерживали ребят скандированием. После этого каждый желающий смог сделать фото с кем-то из футболистов и взять автограф. Теплое общение подарило приятные мгновения и семьям погибших болельщиков, и игрокам.

После обеда национальная команда Украины покинула отель в Праге и выехала в аэропорт. На 16:00 запланирован вылет в Ла-Валетту. Следующую тренировку наша сборная проведет уже завтра на Национальном стадионе Мальты, и она будет официальной предматчевой (начало – в 19:00 по центральноевропейскому времени). За полчаса до этого главный тренер Сергей Ребров и один из игроков сине-желтых встретятся с медиа в режиме пресс-конференции.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба – «Динамо» Киев), Александр Сваток («Днепр-1» Днепр), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Богдан Михайличенко («Динамо» Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Виталий Буяльский («Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – «Шахтер» Донецк), Александр Пихаленок («Днепр-1» Днепр), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Артем Довбик («Жирона», Испания), Владислав Ванат («Динамо» Киев), Назарий Русин («Сандерленд», Англия).