Мальчик на распутье. История очередного предательства в Шахтере

Вы знаете, а вот абсолютно не зацепило и не удивило. Это что касается поступка 19-летнего полузащитника «Шахтера» U-19 Александра Роспутько, который после вояжа с молодежной командой «горняков» в Бельгию и победы над «Антверпеном» исчез при загадочных обстоятельствах в аэропорту, и не вернулся в Украину вместе с остальной делегацией донецкого клуба.

Поговаривают, что этот парень, или как бы сказал Артем Федецкий «безмозглый д*****б», убежал не просто абы куда, а по очень даже конкретному направлению – туда, откуда сперва приплыл русский корабль, перед тем, как славные ВСУ отправили его по единственно верному и правильному курсу. Иными словами, Роспутько сейчас с высокой долей вероятности находится в стране-агрессоре, потому как непосредственно оттуда уже начали доходить об этом перебежчике вполне конкретные сведения – мол, Александр якобы даже запросил политическое (простите, какое-какое???) убежище.

И вот здесь начинается самое интересное. Во-первых, сам по себе термин «политическое убежище» применяется в случаях, когда лицо запрашивает такой правовой статус у другого государства, так как подвергается преследованию у себя на родине по политическим, религиозным или иным убеждениям. Что такого глобального сделал или наговорил Роспутько, чтобы претендовать именно на политическое убежище, даже сложно себе представить…

В «Шахтере», как это обычно бывает, сохраняют вокруг ситуации с Роспутько практически полную информационную тишину. 13 октября, то есть на девятый день после самого факта исчезновения своего футболиста, «горняки» вышли в публичное поле и оставили следующее заявление: «Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько в Украину после матча с «Антверпеном». Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет. Мы не можем утверждать, в каком направлении пропал игрок. У нас нет информации. Клуб надеется, что игрок вернется в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды. Если он не вернется – контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию».

Говоря проще: «Шахтер» сперва девять дней выжидал, хотя в околофутбольных кулуарах сведения о побеге Роспутько начали обсуждаться еще за три-четыре дня до того момента, когда впервые о них заговорили в СМИ, а только после этого вышел в публичную плоскость с официальным заявлением. Более того, именно через прессу «горняки» фактически поставили своему молодому воспитаннику ультиматум – пять дней на то, чтобы вернуться, или контракт будет расторгнут. Причем по юридическим нормам Роспутько уже считается нарушителем условий трудового соглашения, так как таковым его признает любой суд с момента совершения самого нарушения, коим и является фактический побег.

shakhtar.com. Александр Роспутько (на переднем плане)

Интересно и то, что по информации Sport.ua, между Роспутько и «Шахтером» велись переговоры о продлении контракта. Сам футболист считал, что ему недоплачивают, но в процессе общения с клубом вроде как достиг компромиссного решения (поговаривают об окладе в 1-2 тысячи евро в месяц) и даже дал слово подписать новое трудовое соглашение на пять лет после матча с «Антверпеном». Именно под такие гарантии и обещания Роспутько футболист и был взят «горняками» на выездной матч в Бельгию, хотя первую игру команды U-19 в Юношеской лиге УЕФА против «Порту» пропустил.

По информации проекта «ТаТоТаке», Роспутько является замкнутым человеком, типичным интровертом, который пребывал в структуре донецкого клуба десять лет, то есть пришел заниматься в академию в 9-летнем возрасте, еще до момента начала войны на Донбассе и аннексии Крыма. Александр является уроженцем ныне оккупированной рф Горловки, а его родственники то ли жили, то ли в настоящий момент живут на территории страны-агрессора. Источник также добавляет, что Роспутько «сознательно считал, что Украина бомбит Донбасс, и что сейчас придут наши и освободят нас». При этом, добавляет, что в самом «Шахтере» на это сказали следующее – мол, «если бы он как-то проявлял это в коллективе, то его точно там не приняли бы».

Интересно и то, что по сведениям все того же «ТаТоТаке», от Роспутько в «Шахтере» уже все, что называется, открестились. Кроме того, в клубе хавбека назвали «не проектным игроком». Мол, в нем не видели нового Зинченко или даже Коваленко, а потолок развития Роспутько – это уровень команды, которая «при определенных обстоятельствах может претендовать на Лигу конференций в УПЛ».

Здесь, как минимум для справедливости, важно отмечать, что нынешний главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк, который до этого несколько лет работал с юношескими командами сборной Украины, имеет на счет карьерных перспектив Роспутько несколько иные взгляды.

«Роспутько был перспективным футболистом. Он – опорный полузащитник и ближе к 19 годам начал неплохо выглядеть, я вызвал его в сборную. Роспутько по стилю игры похож на Степаненко. Такой же жесткий, неуступчивый, имеет футбольное понимание игры, выполняет большой объем работы. Задатки у него были хорошие, но, как и всем игрокам в юности, ему нужно еще расти и расти. Мог бы он со временем заменить Степаненко в основе «Шахтера»? Думаю, что мог. Сейчас такое время, что любой футболист, у которого есть задатки, может стать основным в командах УПЛ. А у Роспутько задатки есть. Помню один наш разговор в Испании. Я ему тогда сказал, что пора уже идти во взрослый футбол, возможно, куда-то в аренду. Роспутько был не против такого варианта. «Шахтер» как раз начал раздавать молодых футболистов в аренду, например, Сигеева, но Роспутько отпускать не хотел. Слышал, что «Шахтер» предложил ему пятилетний контракт, а значит, на него рассчитывали и видели в нем перспективу», - рассказал Нагорняк в интервью «Украинскому футболу».

shakhtar.com. Александр Роспутько (№ 8)

И уже здесь просматривается очевидная нестыковка двух источников информации. Один утверждает, что Роспутько не был проектным игроком в «Шахтере», другой же – причем тренер, который непосредственно работал с хавбеком, - говорит, что донецкий клуб не желал отпускать Александра даже в аренду, что свидетельствует о том, что в футболисте видели определенную перспективу.

И именно из этого возникает другой вопрос: а что, за десять лет в поведении или высказываниях Роспутько в «Шахтере» никто и никогда действительно не замечал ничего, что могло бы закончиться так, как это, судя по всему закончится сейчас? Да, пускай этот человек, мягко говоря, не являлся душой компании и не самый разговорчивый, но ведь в академии «горняков» он провел огромный период времени и с кем-то когда-то, но обязательно делился своими взглядами, в том числе и такими, о которых шла речь в информации от «ТаТоТаке».

То есть, банально в «Шахтере» снова проспали момент, когда кто-то внутри структуры «горняков» имел диаметрально противоположные взгляды на ситуацию, нежели сам клуб. Хуже всего то, что история с предательством Роспутько (а поведение этого игрока нельзя охарактеризовать никак иначе, ведь даже если окажется, что он не уехал в рф, то сам по себе столь подлый и ни с кем несогласованный отъезд из стана клуба является чистого рода предательством, и ничем иным) – это далеко не первый случай в современной истории «Шахтера». В разные годы так же некрасиво донецкий клуб покидали Матузалем, Илсиньо, Зинченко, Вачиберадзе, а различного рода демарши в попытках добиться своего устраивали Элано, Кастильо, Виллиан, Мхитарян… Теперь этот неприглядный для топ-менеджмента «горняков» кейс пополнится еще одной фамилией – Роспутько…

К слову, о фамилии. Она у нынешнего «горняцкого» беглеца очень даже украинская с точки зрения происхождения. Как известно, наши предки не просто так давали или брали себе ту или иную фамилию. Во многом и чаще всего это было связано либо с профессиональной деятельностью рода, либо с какими-то его специфическими особенностями. Например, условный Гончаренко – это человек, который принадлежал к роду гончаров – профессионалов, специализирующихся на изготовлении глиняной посуды. Условный Ткачук являлся представителем рода ткачей – мастеров, занимающихся ткачеством. И так далее и тому подобное.

Что означает фамилия Роспутько? Однозначно и категорично ее трактовать не будем, но предположить вполне можем. Как минимум в «Словаре украинского языка» 1907-1909 годов под редакцией Бориса Гринченко есть два практически однокоренных слова, от которых и могла произойти эта фамилия. Первое – это «роспуття». Второе – «роспуста». Значение этих слов, очевидно, каждый прекрасно понимает, хотя в нынешнем украинском правописании они все-таки употребляются несколько иначе (через букву «з» вместо «с»), но тем, кто испытывает с толкованием определенные сложности современный технологический прогресс позволяет исправить это буквально в один или два клика по гиперссылкам выше.

shakhtar.com. Александр Роспутько

Очевидно, что в какой-то момент мальчик (а мужчина, если только он не какой-то разведчик или шпион, никогда не сбегает при невыясненных обстоятельствах, и не оставляет за собой неопределенность) из академии «Шахтера» банально оказался на своего рода моральном распутье, не зная, как же поступить далее. В это время в его жизни и произошел переломный момент, окончательно склонивший чашу весов в ту сторону, которую сам мальчик долгие годы, очевидно, считал для себя правильной. Никакой действенной воспитательной работы или попыток изменить искаженное видение реальности, вероятно, навязанное в детстве совковыми менторами, в клубе в отношении этого мальчика так и не было проделано, несмотря на десять лет сотрудничества, и об этом также важно говорить, и также важно подчеркивать, не стремясь спрятать голову в песок и убежать от ответственности.

Именно поэтому, возвращаясь к самому началу текста, произошедшее вокруг Роспутько не удивило. Да, его карьера может сложиться как-угодно, и в СМИ эту фамилию нам придется увидеть еще не раз, но сейчас важнее даже не факт побега молодого ноунейма, а то, какие выводы будут сделаны из очередной серии «горняцкой» мелодрамы под названием «Они оказались предателями». Если, конечно, вообще будут сделаны…