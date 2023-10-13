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Украина. Премьер лига
13 октября 2023, 11:10 | Обновлено 13 октября 2023, 11:28
5879
32

Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько

Новый контракт или что-то гораздо серьезнее

13 октября 2023, 11:10 | Обновлено 13 октября 2023, 11:28
5879
32
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
ФК Шахтер. Александр Роспутько

Как сообщалось ранее, хавбек юношеской команды «Шахтера» Александр Роспутько не вернулся в Украину после матча Юношеской Лиги УЕФА против «Антверпена».

Как стало известно Sport.ua из собственных источников, Роспутько вместе с командой прошел регистрацию и сдал багаж на рейс в Варшаву, а после этого исчез в аэропорту, отключив телефон. В команде решили, что игроку стало плохо и начали его искать в помещении аэропорта, однако поиски ни к чему не привели.

Сейчас есть две версии, почему игрок «Шахтера» U-19 решил сбежать из команды.

Версия 1. Александр Роспутько родом из временно оккупированной Горловки. У него пророссийские взгляды и на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками. Есть предположение, что Роспутько через Стамбул отправился в рф. Побег из Украины ему помогли спланировать и организовать.

Версия 2. Разногласия с новым контрактом. Игрок не мог договориться с клубом о новом контракте. Предыдущее соглашение действовало до конца сезона, а Роспутько считал, что ему не доплачивают. По нашей информации, игрок получал 1-2 тысячи евро в месяц.

Интересно, что после возвращения из Бельгии Роспутько вроде бы должен был подписать новый контракт с клубом. Если бы он отказался, то, скорее всего, не имел бы игровой практики в команде Алексея Белика.

Александр Роспутько выступал за сборную Украины U-19, сыграв 4 матча.

В «Шахтере» ситуацию с бегством игрока пока не комментируют.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 32
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Serhii P.
Ватна мразота
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+12
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Vitason
Хай тікає,нам таких гравців збірної не потрібно,там його тимощук  зустріне!
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+5
Алекс 19
Хтось навіть не читаючи заголовка сумнівався що гравець Покидько з донецького шахтаря ?
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+4
MrStepanovM .
Звісно #1
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+3
c_a_p2
Прізвище в уйо...ка таке що треба було тікати... 
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+1
Remark
Що Ви хотіли від футболістів клуб якого є прихистком сепарів та людей, які не визнають ні українську мову, ні державу Україну, ні її гімн!?
Зрозуміло, що це відбувається із-за регіону походження клубу, та погляди тих людей які там проживали, але все ж таки це не відміняє той факт, що багато представників (колишніх, а іноді навіть і теперішніх) в душі і серці з росією та живуть "по панятіям".
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+1
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Remark
Рінат Леонідович щось зажав трохи бабла для перспективної молоді Шахтаря, які навіть виступали вже за збірну України (тобто є збірниками, а не аби хто).
Міг би після підняття в 2 рази тарифів на електроенергію і своїм хлопцям ЗП підняти, бо мо вони і того і біжать з клубу, що отримують лише 1 000 доларів зарплатні.
Хоча, може всі кошти вже пішли на витрати по яхті. Тоді тут треба вибирати, що для тебе головніше, першочергове.
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0
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Vitaliy_yatsenko
Давайте почекаємо більш офіційну інформацію. Може він дійсно зрадник. А може це просто шантаж з його боку і він вибиває собі кращий контракт. А може просто вітер у голові і він вирішив погуляти в Європі. Я б не поспішав, бо журналісти завжди, немаючи достовірної інформації, роблять хайп.
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-2
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Nick.Grabowski
Коли виїхав (умотав) умовний олігарх (міністр, депутат) з своїми синками та дітьми за 18+ кудись в Ніццу чи Лондон - "журналісти" не помічають та не пишуть нічого. Мовчать - все тихо. Жодних сенсацій та новин. 
Коли якийсь 19-літній пересічний хлопець зробив те, що вважав за правильне для нього особисте - тема №1, втік негідник! Давайте обговоримо, а то ж про олігархів та їх обслугу говорити "журналістам" неможна. 
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-7
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Xvalenok03
Обратил внимание. Только появилась новость о загулах динамовцев по ночных кабаках, о нарушениях спортивного режима и как тут же появилась новость, при том очень подходящая, про шахту.
Совпадение? 
Не думаю. 
Лично я ожидал чего-то. 
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-8
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Лига конференций без динамо
А когда будет новость на главной  про вице- президента динамо и "кошелька Суркисов" Сивкова у которого нашли бизнес в оккупированном Крыму?
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-8
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Xvalenok03
Ну это хоть что-то. Хоть сплетни какие-то.
Хотя не убедительно. 
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-8
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