Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Новый контракт или что-то гораздо серьезнее
Как сообщалось ранее, хавбек юношеской команды «Шахтера» Александр Роспутько не вернулся в Украину после матча Юношеской Лиги УЕФА против «Антверпена».
Как стало известно Sport.ua из собственных источников, Роспутько вместе с командой прошел регистрацию и сдал багаж на рейс в Варшаву, а после этого исчез в аэропорту, отключив телефон. В команде решили, что игроку стало плохо и начали его искать в помещении аэропорта, однако поиски ни к чему не привели.
Сейчас есть две версии, почему игрок «Шахтера» U-19 решил сбежать из команды.
Версия 1. Александр Роспутько родом из временно оккупированной Горловки. У него пророссийские взгляды и на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками. Есть предположение, что Роспутько через Стамбул отправился в рф. Побег из Украины ему помогли спланировать и организовать.
Версия 2. Разногласия с новым контрактом. Игрок не мог договориться с клубом о новом контракте. Предыдущее соглашение действовало до конца сезона, а Роспутько считал, что ему не доплачивают. По нашей информации, игрок получал 1-2 тысячи евро в месяц.
Интересно, что после возвращения из Бельгии Роспутько вроде бы должен был подписать новый контракт с клубом. Если бы он отказался, то, скорее всего, не имел бы игровой практики в команде Алексея Белика.
Александр Роспутько выступал за сборную Украины U-19, сыграв 4 матча.
В «Шахтере» ситуацию с бегством игрока пока не комментируют.
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Зрозуміло, що це відбувається із-за регіону походження клубу, та погляди тих людей які там проживали, але все ж таки це не відміняє той факт, що багато представників (колишніх, а іноді навіть і теперішніх) в душі і серці з росією та живуть "по панятіям".
Міг би після підняття в 2 рази тарифів на електроенергію і своїм хлопцям ЗП підняти, бо мо вони і того і біжать з клубу, що отримують лише 1 000 доларів зарплатні.
Хоча, може всі кошти вже пішли на витрати по яхті. Тоді тут треба вибирати, що для тебе головніше, першочергове.
Коли якийсь 19-літній пересічний хлопець зробив те, що вважав за правильне для нього особисте - тема №1, втік негідник! Давайте обговоримо, а то ж про олігархів та їх обслугу говорити "журналістам" неможна.
Совпадение?
Не думаю.
Лично я ожидал чего-то.
Хотя не убедительно.