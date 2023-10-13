Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько

Как сообщалось ранее, хавбек юношеской команды «Шахтера» Александр Роспутько не вернулся в Украину после матча Юношеской Лиги УЕФА против «Антверпена».

Как стало известно Sport.ua из собственных источников, Роспутько вместе с командой прошел регистрацию и сдал багаж на рейс в Варшаву, а после этого исчез в аэропорту, отключив телефон. В команде решили, что игроку стало плохо и начали его искать в помещении аэропорта, однако поиски ни к чему не привели.

Сейчас есть две версии, почему игрок «Шахтера» U-19 решил сбежать из команды.

Версия 1. Александр Роспутько родом из временно оккупированной Горловки. У него пророссийские взгляды и на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками. Есть предположение, что Роспутько через Стамбул отправился в рф. Побег из Украины ему помогли спланировать и организовать.

Версия 2. Разногласия с новым контрактом. Игрок не мог договориться с клубом о новом контракте. Предыдущее соглашение действовало до конца сезона, а Роспутько считал, что ему не доплачивают. По нашей информации, игрок получал 1-2 тысячи евро в месяц.

Интересно, что после возвращения из Бельгии Роспутько вроде бы должен был подписать новый контракт с клубом. Если бы он отказался, то, скорее всего, не имел бы игровой практики в команде Алексея Белика.

Александр Роспутько выступал за сборную Украины U-19, сыграв 4 матча.

В «Шахтере» ситуацию с бегством игрока пока не комментируют.