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Молодежные турниры
12 октября 2023, 23:23 | Обновлено 12 октября 2023, 23:40
1189
4

Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене

На борту самолета горняков не оказалось 19-летнего хавбека Александра Распутько

12 октября 2023, 23:23 | Обновлено 12 октября 2023, 23:40
1189
4
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
ФК Шахтер. Александр Роспутько

После матча Юношеской лиги УЕФА между «Антверпеном» U-19 и донецким «Шахтером» U-19 (1:2), которая состоялась 4 октября, произошел загадочный инцидент, информирует Динамомания.

На борту самолета, на котором команда горняков должна была вернуться в Украину, внезапно не оказалось 19-летнего хавбека Александра Роспутько, накануне договорившегося с «Шахтером» о новом 5-летнем контракте.

Именно на основании этого факта клубом и было принято решение включить его в заявку на матч с А«нтверпеном».

В результате поисков в аэропорту все, что удалось найти, – это аккуратно составленная форма игрока. Футболист удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Его местонахождение до сих пор неизвестно.

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Источник Динамомания
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Alex T
Еще 1 сбег с шахты 
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0
Nordenus
Передумал подписывать контракт, в итоге решил свалить и не возвращаться в Украину
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-1
Gargantua
будет слать нам лучики добра из бундеслиги
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-2
Serhii P.
Ну і молодець, клав він з прибором на "Шахтар" і на війну.
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-6
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