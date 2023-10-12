Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
На борту самолета горняков не оказалось 19-летнего хавбека Александра Распутько
После матча Юношеской лиги УЕФА между «Антверпеном» U-19 и донецким «Шахтером» U-19 (1:2), которая состоялась 4 октября, произошел загадочный инцидент, информирует Динамомания.
На борту самолета, на котором команда горняков должна была вернуться в Украину, внезапно не оказалось 19-летнего хавбека Александра Роспутько, накануне договорившегося с «Шахтером» о новом 5-летнем контракте.
Именно на основании этого факта клубом и было принято решение включить его в заявку на матч с А«нтверпеном».
В результате поисков в аэропорту все, что удалось найти, – это аккуратно составленная форма игрока. Футболист удалил все свои записи в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
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