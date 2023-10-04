Антверпен U-19 – Шахтер U-19 – 1:2. Видео голов и обзор матча

4 октября состоялся матч 2-го тура Юношеской лиги УЕФА в группе H между командами U-19 «Антверпена» и «Шахтера». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу украинского коллектива.

Эта победа стала 1-ой для «Шахтера» в этом сезоне Юношеской лиги. В 1-ом туре молодые «горняки» потерпели разгромное поражение от «Порту» со счетом 1:4.

Юношеская лига УЕФА. Группа H, 2-й тур

Антверпен U-19 – Шахтер U-19 1:2

Голы: Делапорт, 14 - Глущенко, 18 (с пен), Демченко, 73

Шахтер U-19: Кравец, Шелекета, Роспутько, Огарков, Галонский (Бац, 52), Лосенко, Цуканов (Кострица, 77), Бундаш (Трифаненко, 65), Ющенко (Янович, 77), Глущенко, Гармаш (Демченко, 46)

Видеообзор матча:

ГОЛ! Делапорт, 14 мин.

ГОЛ! Глущенко сравнивает с пенальти, 18 мин.

ГОЛ! Демченко, 73 мин.