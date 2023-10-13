Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Роспутько – безмозглый д******б»

Легендарный игрок «Шахтера» Артем Федецкий раскритиковал предателя Украины Александра Роспутько, который недавно покинул донецкий клуб и отправился в россию.

– Артем, что думаете по поводу поступка Роспутько?

– Безмозглый д******б! Так и напишите. Мозги нельзя купить где-то в магазине. Если человек правильно мыслит, то он должен понимать, что сейчас происходит в стране, тем более, Роспутько с Донбасса, а россия уничтожает украинские города и села!

В спортивном плане – это также полное самоубийство. Променять юношескую Лигу чемпионов на третий дивизион россии может только полный д******б!

– В «звезде» из санкт-петербурга тренерами являются Геннадий Зубов и Виталий Виценец.

– Тогда понятно откуда ноги растут. Наверное, они раньше имели предварительный разговор с этим Роспутько. Эти люди для меня мертвы, я о них забыл. Виценец всегда «славился» своими пророссийскими взглядами. Зубов на эту тему говорил меньше, но его поступок – поехать тренировать российскую команду во время полномасштабной войны – говорит сам за себя. У меня нет слов, на языке только нецензурщина в их адрес.

– Как думаете, чем россияне могли переманить Роспутько?

– Тут дело не в деньгах. Скорее всего, у него мозги прогнили от российской пропаганды. Думаю, этот человек давно планировал побег. Он дождался, пока уедет с «Шахтером» за границу, и воплотил свой план в жизнь. Наверное, на него давно уже вышли люди из россии.