Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»
В клубе не ждут Александра и отрицают связь с футболистом
Клуб «Звезда» санкт-петербург опубликовал официальное заявление по ситуации с воспитанником «Шахтера» Александром Роспутько, который не вернулся вместе с донецкой командой U-19 после матча Юношеской лиги УЕФА в Антверпене:
«Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке «Шахтера» Александре Роспутько.
Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в россии. Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в «Звезде» ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым.
От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять данную непроверенную информацию», – идется в заявлении.
Ранее сообщалось, что Роспутько ждут в клубе из санкт-петербурга, поскольку тренером команды является экс-игрок сборной Украины Геннадий Зубов.
Также агентство Pro Star подтвердило инсайд Sport.ua о том, что Роспутько должен был подписать новый контракт с «Шахтером» по возвращении в Киев.
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