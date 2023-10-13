Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»

Клуб «Звезда» санкт-петербург опубликовал официальное заявление по ситуации с воспитанником «Шахтера» Александром Роспутько, который не вернулся вместе с донецкой командой U-19 после матча Юношеской лиги УЕФА в Антверпене:

«Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке «Шахтера» Александре Роспутько.



Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в россии. Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в «Звезде» ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым.



От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять данную непроверенную информацию», – идется в заявлении.

Ранее сообщалось, что Роспутько ждут в клубе из санкт-петербурга, поскольку тренером команды является экс-игрок сборной Украины Геннадий Зубов.

Также агентство Pro Star подтвердило инсайд Sport.ua о том, что Роспутько должен был подписать новый контракт с «Шахтером» по возвращении в Киев.