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13 октября 2023, 13:12 |
1210
3

Воспитанника Шахтера Роспутько ждут в клубе из Санкт-Петербурга

Неожиданный поворот карьеры

13 октября 2023, 13:12 |
1210
3
Воспитанника Шахтера Роспутько ждут в клубе из Санкт-Петербурга
ФК Шахтер. Александр Роспутько (в центре)

По информации журналиста Владимира Зверова, воспитанник «Шахтера» Александр Роспутько может оказаться в российском клубе «Звезда» из Санкт-Петербурга.

Игрок не вернулся вместе с командой U-19 после матча Юношеской лиги УЕФА в Антверпене. Сообщается, что Роспутько перебрался на территорию россии, где надеется продолжить карьеру.

Любопытно, что в «Звезде» из третьего по счету российского дивизиона работает экс-игрок сборной Украины Геннадий Зубов. Он вошел в тренерский штаб команды минувшей осенью.

«Шахтер» пока не комментирует ситуацию, а профайл Роспутько на этот момент остается на официальном сайте.

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Перець
Якось пох
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+2
Vitason
Я ж говорю тимощук здесь замешан,,таких же уб...ков  притягивает!!
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0
Swed
Ну если сам Зверов пишет в своей Телеге:   Чув інформацію, що Роспутька дуже чекала "звєзда санкт-пєтєрбург".
Плюсую інфу "Брутального футболу" стосовно перебування гравця на рашці.
Втеча у клуб із цивілізованої країни не могла бути такою. 
  То это точняк!  И Тимощук ему подтвердил.
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0
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