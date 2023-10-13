Воспитанника Шахтера Роспутько ждут в клубе из Санкт-Петербурга

По информации журналиста Владимира Зверова, воспитанник «Шахтера» Александр Роспутько может оказаться в российском клубе «Звезда» из Санкт-Петербурга.

Игрок не вернулся вместе с командой U-19 после матча Юношеской лиги УЕФА в Антверпене. Сообщается, что Роспутько перебрался на территорию россии, где надеется продолжить карьеру.

Любопытно, что в «Звезде» из третьего по счету российского дивизиона работает экс-игрок сборной Украины Геннадий Зубов. Он вошел в тренерский штаб команды минувшей осенью.

«Шахтер» пока не комментирует ситуацию, а профайл Роспутько на этот момент остается на официальном сайте.