Воспитанника Шахтера Роспутько ждут в клубе из Санкт-Петербурга
Неожиданный поворот карьеры
По информации журналиста Владимира Зверова, воспитанник «Шахтера» Александр Роспутько может оказаться в российском клубе «Звезда» из Санкт-Петербурга.
Игрок не вернулся вместе с командой U-19 после матча Юношеской лиги УЕФА в Антверпене. Сообщается, что Роспутько перебрался на территорию россии, где надеется продолжить карьеру.
Любопытно, что в «Звезде» из третьего по счету российского дивизиона работает экс-игрок сборной Украины Геннадий Зубов. Он вошел в тренерский штаб команды минувшей осенью.
«Шахтер» пока не комментирует ситуацию, а профайл Роспутько на этот момент остается на официальном сайте.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Роспутько захотел славы Тимощука?
Инцидент произошел с вингером во время пребывания в лагере сборной Украины
Плюсую інфу "Брутального футболу" стосовно перебування гравця на рашці.
Втеча у клуб із цивілізованої країни не могла бути такою.
То это точняк! И Тимощук ему подтвердил.