Скауты Челси верят, что Мудрик выиграет Золотой мяч

22-летний украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, который перебрался в Англию в январе за 70 миллионов евро из «Шахтера», имеет серьезный потенциал, чтобы в будущем оказаться в когорте лучших футболистов планеты.

Как сообщает yardbarker.com со ссылкой на газету London Evening Standard, скауты «Челси», несмотря на проблемный старт вингера в английской Премьер-лиге, остаются непоколебимы в своих оценках и не сомневаются в высоком потенциале украинца.

Также они верят, что у Мудрика есть потенциал для того, чтобы выиграть «Золотой мяч» в будущем.

В нынешнем сезоне АПЛ на счету Мудрика 7 матчей, в которых он отличился 1 забитым мячом.