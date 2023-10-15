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Англия
15 октября 2023, 17:51 | Обновлено 15 октября 2023, 17:53
1475
6

Скауты Челси верят, что Мудрик выиграет Золотой мяч

Украинец столкнулся с проблемами на старте своей карьеры в «Челси»

15 октября 2023, 17:51 | Обновлено 15 октября 2023, 17:53
1475
6
Скауты Челси верят, что Мудрик выиграет Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

22-летний украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, который перебрался в Англию в январе за 70 миллионов евро из «Шахтера», имеет серьезный потенциал, чтобы в будущем оказаться в когорте лучших футболистов планеты.

Как сообщает yardbarker.com со ссылкой на газету London Evening Standard, скауты «Челси», несмотря на проблемный старт вингера в английской Премьер-лиге, остаются непоколебимы в своих оценках и не сомневаются в высоком потенциале украинца.

Также они верят, что у Мудрика есть потенциал для того, чтобы выиграть «Золотой мяч» в будущем.

В нынешнем сезоне АПЛ на счету Мудрика 7 матчей, в которых он отличился 1 забитым мячом.

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Михаил Мудрик Челси скауты Золотой мяч
Источник Evening Standard
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Комментарии 6
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Falko
Виграє. У Мессі в карти.
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+2
Swed
Сначала же бронзовый, потом серебряный, а потом уже тот.
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+1
avk2307
Зазвичай був розбір дій мудрика після гри , а тепер оцей прогноз замість нього?
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+1
SuperMario
Ну если только в виде торта на др..
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+1
Gunnar Astrid
Болельщики ФК Кайрат кричали пошол вон наху Аршавин и Тимощуик предатель, шлюха Тимощук.   
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0
dudigo78
Судячи з того, що вони накупили, то такі скаути точно знають що кажуть
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0
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