Первые участники Евро, жеребьевка Кубка, побег Роспутько, потеря Кривцова

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 октября.

1. Турнирные таблицы. Франция, Бельгия и Португалия вышли на Евро-2024

Континентальный форум летом будет принимать Германия

2А. Сергей РЕБРОВ: «У Кривцова повреждение, Попов возвращается в общую группу»

Тренер сборной Украины – о матче против Северной Македонии

2Б. ФОТО. Минус Кривцов. Сборная провела предматчевую тренировку в Праге

Денис Попов вернулся в основную группу, пройдя период восстановления

3А. Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько

Новый контракт или что-то гораздо серьезнее

3Б. Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»

В клубе не ждут Александра и отрицают связь с футболистом

4А. Калинина разгромно проиграла 24-й ракетке на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу

Ангелина в двух сетах уступила Чжэн Циньвень в 1/4 финала

5. ESPN: Зинченко – третий по важности игрок Арсенала

Известное издание составило свой рейтинг

6. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

Борьбу продолжают 8 лучших клубов розыгрыша

7. Юрий Аникеев и Виктория Мотричко стали чемпионами мира по шашкам-100

Ярким триумфом украинских спортсменов завершился ЧМ-2023 в Кюрасао

8. Игрок Ромы – четвертый фигурант дела о ставках футболистов

Никола Залевски также причастен к скандалу

9. London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов

Инцидент произошел с вингером во время пребывания в лагере сборной Украины

10А. Без Бензема и Мбаппе: Реал продолжает забивать без топ-форварда

«Сливочные» пока успешно справляются без «девяток» мирового класса.

10Б. Сын кондитера. Кто такой Элиф Элмас – новый лидер Северной Македонии

В минувшее трансферное окно у «Наполи» хватало предложений по хавбеку от топ-клубов