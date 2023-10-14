Первые участники Евро, жеребьевка Кубка, побег Роспутько, потеря Кривцова
Главные новости за 13 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 октября.
1. Турнирные таблицы. Франция, Бельгия и Португалия вышли на Евро-2024
Континентальный форум летом будет принимать Германия
2А. Сергей РЕБРОВ: «У Кривцова повреждение, Попов возвращается в общую группу»
Тренер сборной Украины – о матче против Северной Македонии
2Б. ФОТО. Минус Кривцов. Сборная провела предматчевую тренировку в Праге
Денис Попов вернулся в основную группу, пройдя период восстановления
3А. Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Новый контракт или что-то гораздо серьезнее
3Б. Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»
В клубе не ждут Александра и отрицают связь с футболистом
4А. Калинина разгромно проиграла 24-й ракетке на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу
Ангелина в двух сетах уступила Чжэн Циньвень в 1/4 финала
5. ESPN: Зинченко – третий по важности игрок Арсенала
Известное издание составило свой рейтинг
6. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Борьбу продолжают 8 лучших клубов розыгрыша
7. Юрий Аникеев и Виктория Мотричко стали чемпионами мира по шашкам-100
Ярким триумфом украинских спортсменов завершился ЧМ-2023 в Кюрасао
8. Игрок Ромы – четвертый фигурант дела о ставках футболистов
Никола Залевски также причастен к скандалу
9. London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
Инцидент произошел с вингером во время пребывания в лагере сборной Украины
10А. Без Бензема и Мбаппе: Реал продолжает забивать без топ-форварда
«Сливочные» пока успешно справляются без «девяток» мирового класса.
10Б. Сын кондитера. Кто такой Элиф Элмас – новый лидер Северной Македонии
В минувшее трансферное окно у «Наполи» хватало предложений по хавбеку от топ-клубов
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