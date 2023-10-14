Турнирные таблицы. Франция, Бельгия и Португалия вышли на Евро-2024

13 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.

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Выиграв свои матчи, Франция, Бельгия и Португалия первыми досрочно вышли на Евро-2024.

Континентальный форум летом следующего года будет принимать Германия, Бундестим имеет прямую путевку на мундиаль на правах хозяина турнира.

Квалификация Евро-2024

7-й тур, 13 октября

19:00. Эстония – Азербайджан – 0:2

– 0:2 21:45. Австрия – Бельгия – 2:3

– 2:3 21:45. Ирландия – Греция – 0:2

– 0:2 21:45. Исландия – Люксембург – 1:1

21:45. Лихтенштейн – Босния и Герцеговина – 0:2

– 0:2 21:45. Нидерланды – Франция – 1:2

– 1:2 21:45. Португалия – Словакия – 3:2

Турнирные таблицы