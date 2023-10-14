Чемпионат Европы14 октября 2023, 00:15 | Обновлено 14 октября 2023, 00:51
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Турнирные таблицы. Франция, Бельгия и Португалия вышли на Евро-2024
Континентальный форум летом будет принимать Германия
14 октября 2023, 00:15 | Обновлено 14 октября 2023, 00:51
658
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13 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Выиграв свои матчи, Франция, Бельгия и Португалия первыми досрочно вышли на Евро-2024.
Континентальный форум летом следующего года будет принимать Германия, Бундестим имеет прямую путевку на мундиаль на правах хозяина турнира.
Квалификация Евро-2024
7-й тур, 13 октября
- 19:00. Эстония – Азербайджан – 0:2
- 21:45. Австрия – Бельгия – 2:3
- 21:45. Ирландия – Греция – 0:2
- 21:45. Исландия – Люксембург – 1:1
- 21:45. Лихтенштейн – Босния и Герцеговина – 0:2
- 21:45. Нидерланды – Франция – 1:2
- 21:45. Португалия – Словакия – 3:2
Турнирные таблицы
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