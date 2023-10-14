Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирные таблицы. Франция, Бельгия и Португалия вышли на Евро-2024
Чемпионат Европы
14 октября 2023, 00:15 | Обновлено 14 октября 2023, 00:51
658
0

Турнирные таблицы. Франция, Бельгия и Португалия вышли на Евро-2024

Континентальный форум летом будет принимать Германия

14 октября 2023, 00:15 | Обновлено 14 октября 2023, 00:51
658
0
Турнирные таблицы. Франция, Бельгия и Португалия вышли на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Выиграв свои матчи, Франция, Бельгия и Португалия первыми досрочно вышли на Евро-2024.

Континентальный форум летом следующего года будет принимать Германия, Бундестим имеет прямую путевку на мундиаль на правах хозяина турнира.

Квалификация Евро-2024

7-й тур, 13 октября

  • 19:00. Эстония – Азербайджан – 0:2
  • 21:45. Австрия – Бельгия – 2:3
  • 21:45. Ирландия – Греция – 0:2
  • 21:45. Исландия – Люксембург – 1:1
  • 21:45. Лихтенштейн – Босния и Герцеговина – 0:2
  • 21:45. Нидерланды – Франция – 1:2
  • 21:45. Португалия – Словакия – 3:2

Турнирные таблицы

По теме:
КОСТЮЧЕНКО: «Сборную Украины на матч выведут дети воинов и переселенцы»
Португалия – Словакия – 3:2. Дубль Роналду, два ассиста Бруну. Видео голов
Нидерланды – Франция – 1:2. Бенефис Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Евро-2024 статистические расклады
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
Бокс | 13 октября 2023, 07:59 1
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком

Результат остался без изменений

Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Футбол | 13 октября 2023, 08:28 35
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном

Александр Роспутько захотел славы Тимощука?

Бекхэм и Фергюсон: какими на самом деле были их взаимоотношения?
Футбол | 13.10.2023, 21:18
Бекхэм и Фергюсон: какими на самом деле были их взаимоотношения?
Бекхэм и Фергюсон: какими на самом деле были их взаимоотношения?
Дубль Мбаппе. Франция нанесла поражение Нидерландам и вышла на Евро-2024
Футбол | 13.10.2023, 23:50
Дубль Мбаппе. Франция нанесла поражение Нидерландам и вышла на Евро-2024
Дубль Мбаппе. Франция нанесла поражение Нидерландам и вышла на Евро-2024
Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»
Футбол | 13.10.2023, 16:25
Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»
Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы Люксембург U-21 – Украина U-21
Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы Люксембург U-21 – Украина U-21
12.10.2023, 07:31
Футбол
Джордж Форман назвал лучшего бойца, с которым выходил в ринг
Джордж Форман назвал лучшего бойца, с которым выходил в ринг
12.10.2023, 09:40
Бокс
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
12.10.2023, 18:31 1
Теннис
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
12.10.2023, 18:56 2
Футбол
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
13.10.2023, 11:35 19
Футбол
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
12.10.2023, 20:50 7
Теннис
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
13.10.2023, 19:34 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем