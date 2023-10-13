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Чемпионат Европы
13 октября 2023, 22:45 | Обновлено 13 октября 2023, 22:53
557
0

ФОТО. Минус Кривцов. Сборная провела предматчевую тренировку в Праге

Денис Попов вернулся в основную группу, пройдя период восстановления

13 октября 2023, 22:45 | Обновлено 13 октября 2023, 22:53
557
0
ФОТО. Минус Кривцов. Сборная провела предматчевую тренировку в Праге
УАФ

Национальная команда Украины 13 октября провела официальную тренировку на поле пражского стадиона Epet Арена.

В сессии приняли участие 25 игроков. После периода восстановления вернулся в общую группу Денис Попов. В то же время из-за мышечного повреждения задней поверхности бедра выбыл Сергей Кривцов. К сожалению, опытный защитник не сможет помочь сине-желтым в ближайших матчах. Сергей покинет расположение сине-желтых после игры с Северной Македонией.

Сегодняшняя тренировка стала своеобразной генеральной репетицией перед завтрашним матчем в полном смысле этого слова. Финализируя недельную подготовку в Праге, главный тренер Сергей Ребров и его помощники больше времени посвятили тактике.

Наставник сине-желтых провел заключительные ротации с целью определения основного состава, который станет известен общественности завтра за 75 минут до стартового свистка словенского арбитра Славка Винчича.

Сегодня же до полуночи у Сергея Реброва есть время, чтобы сформировать заявку на матч, которая будет включать 23 фамилии. Все билеты, разрешенные УЕФА к продаже, уже нашли своих обладателей и завтра ожидается аншлаг (за исключением 5 тысяч мест, заблокированных УЕФА в виде наказания).

Украинские игроки ожидают мощную сине-желтую болельщицкую армию, которая будет неустанно гнать их на ворота оппонентов в номинально домашнем поединке. Эта неизменная формула единения и синергии украинцев во время матчей национальной команды ради победы должна работать завтра в Праге.

ФОТО. Минус Кривцов. Сборная провела предматчевую тренировку в Праге

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Источник Украинская ассоциация футбола
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