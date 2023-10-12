Сборная Украины провела очередную тренировку в Праге. Осенняя погода – переменная: после двух теплых дней в Праге снова начал накрапать дождь. Однако температура при этом не опустилась слишком – 19 градусов, все равно тепло для середины октября.

Сегодня, 12 октября, в программе работы национальной команды была теория до обеда и вечерняя практика. После разминки, которая сегодня включала в том числе упражнения с мячами, сине-желтые провели немало игровых серий. Была работа на короткие ускорения, завершение атак и точность передач. Главный тренер сборной Сергей Ребров уделяет большое внимание тактике в подготовке к игре с Северной Македонией.

Сегодня, 12 октября, в общей группе работали 25 игроков. Денис Попов, который все еще работает индивидуально, уже выполняет беговые ускорения, и его реабилитация идет по плану. Сегодняшняя тренировка на стадионе в Страгове стала для украинцев уже пятой подряд.

Завтра национальная команда сменит газон, поскольку проведет официальную тренировку на поле Epet Arena, где в субботу, 14 октября, состоится квалификационный матч с македонцами (начало – в 16:00 по Киеву).

Завтра, 13 октября, сине-желтые начнут вечернюю сессию в 18:00 по Киеву, первые 15 минут занятия будут открыты для медиа. За полчаса до начала тренировки главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и один из игроков команды встретятся с журналистами в конференц-зале арены.

ФОТО. В Праге опять дожди. Тренировка сборной: Ребров ставит тактику