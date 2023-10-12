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Чемпионат Европы
12 октября 2023, 00:59 | Обновлено 12 октября 2023, 01:46
93
0

ФОТО. Структура игры, тактика, передачи. Сборная Украины едет на фуникулере

До матча Украины против Северной Македонии остается три дня

12 октября 2023, 00:59 | Обновлено 12 октября 2023, 01:46
93
0
ФОТО. Структура игры, тактика, передачи. Сборная Украины едет на фуникулере
УАФ

У сборной Украины до игры с Северной Македонией в отборе Евро-2024 остается всего три дня, поэтому обратный отсчет до первого из двух октябрьских матчей национальной команды Украины запущен.

После того, как погода странным образом изменилась к лучшему, тенденция к весеннему теплу в октябре продолжается: 11 октября температура воздуха в Праге поднялась до 24 градусов. Следовательно, фитнес-занятие, запланированное ранее в тренажерном зале, было перенесено на воздух.

На верхнем уровне отеля, где проживает сборная Украины, расположено футбольное поле чуть меньше стандартных размеров. Там тренер по физической подготовке Виталий Кулыба и провел для команды стретчинг и предложил упражнения для мышц кори. К тому же на пути к верхнему полю ребят ждал неожиданный транспорт: полутораминутный подъем на фуникулере, соединяющий два корпуса гостиницы, для тренировочных будней – довольно приятная аттракция.

Что касается фитнеса, то он хоть и происходил под приятными солнечными лучами, требовал от ребят ощутимых усилий, которые в дальнейшем будут оказывать только положительное влияние на их организм. И хотя пришлось немного попреть, дружеские шутки и взаимная поддержка дали свой эффект: тренировки все оставляли с улыбками.

Вечером на поле стадиона в пражском районе Страгов снова вышли все 26 присутствовавших в лагере исполнителей. Только Денис Попов продолжает индивидуальную подготовку на поле. Динамика его обновления положительна. Другие ребята приступили к тренировкам по пробежке и разминке, после чего тренерский штаб больше всего внимания уделил наработке структуры игры, тактическим упражнениям и работе над передачами. В сочетании с тактическими занятиями, которые также проходят каждый день, идет целенаправленная подготовка к конкретному сопернику.

ФОТО. Структура игры, тактика, передачи. Сборная Украины едет на фуникулере

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Источник Украинская ассоциация футбола
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