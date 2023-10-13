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Кубок Украины
13 октября 2023, 19:34 | Обновлено 13 октября 2023, 19:38
1651
9

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

Борьбу продолжают 8 лучших клубов розыгрыша

13 октября 2023, 19:34 | Обновлено 13 октября 2023, 19:38
1651
9
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
УАФ

Стали известны пары 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024.

Напомним, базовой датой проведения четвертьфинальных поединков является 1 ноября.

Жеребьевка пар 1/4 финала Кубка Украины-2023/2024

  • Черноморец – Заря
  • Виктория – Шахтер
  • Полесье – Александрия
  • Оболонь – Ворскла
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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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CheMP
будет мега-битва! Черноморец,вперёд! 
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+3
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Alexey75
У Шахтера самый сложный соперник
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+3
Frank Pider
Кубок Шахтеру!  Яготин за вас!  А никакущая Динама, которая уже не радует жителей нашего городка, пусть вылетит в пердив, где ей и место. 
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+2
Pecheneg2004
Удачи Шахтеру! Только Шахта, только победа! 
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+1
avk2307
Але дуже цікаво буде подивитися на Шахтар в Сумах. Вони ж точно поїдуть в Суми? Чи автобус будуть лагодити ?
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+1
AK.228
А де динамо!?
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+1
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avk2307
"сильнішим" знову підфартило
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-1
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