Кубок Украины13 октября 2023, 19:34 | Обновлено 13 октября 2023, 19:38
1651
9
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Борьбу продолжают 8 лучших клубов розыгрыша
13 октября 2023, 19:34 | Обновлено 13 октября 2023, 19:38
1651
9
Стали известны пары 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024.
Напомним, базовой датой проведения четвертьфинальных поединков является 1 ноября.
Жеребьевка пар 1/4 финала Кубка Украины-2023/2024
- Черноморец – Заря
- Виктория – Шахтер
- Полесье – Александрия
- Оболонь – Ворскла
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Комментарии 9
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будет мега-битва! Черноморец,вперёд!
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У Шахтера самый сложный соперник
Кубок Шахтеру! Яготин за вас! А никакущая Динама, которая уже не радует жителей нашего городка, пусть вылетит в пердив, где ей и место.
Удачи Шахтеру! Только Шахта, только победа!
Але дуже цікаво буде подивитися на Шахтар в Сумах. Вони ж точно поїдуть в Суми? Чи автобус будуть лагодити ?
А де динамо!?
Показать Скрыть 1 ответ
"сильнішим" знову підфартило
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