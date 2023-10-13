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Испания
13 октября 2023, 15:22 |
837
0

Без Бензема и Мбаппе: Реал продолжает забивать без топ-форварда

«Сливочные» пока успешно справляются без «девяток» мирового класса

13 октября 2023, 15:22 |
837
0
Без Бензема и Мбаппе: Реал продолжает забивать без топ-форварда
Getty Images/Global Images Ukraine

Многие годы в мадридском «Реале» были нападающие высокого уровня. Сначала атаку «королевского клуба» возглавлял Криштиану Роналду, после него – Карим Бензема. После ухода португальца француз 5 лет подряд был лучшим бомбардиром «бланкос». Минувшим летом он неожиданно решил покинуть «сливочных» и отправиться в Саудовскую Аравию. В то же время «ПСЖ» исключил из состава форварда Килиана Мбаппе из-за нежелания продлевать контракт.

После этого приход одного француза в «Реал» на место другого казался решенным вопросом. Но нет – Мбаппе снова остался в «ПСЖ» и, по слухам, снова может продлить контракт с парижанами. «Сливочные» в свою очередь арендовали Хоселу у «Эспаньола». Это совсем не тот трансфер, которого ожидали болельщики. В Мадриде же посчитали разумным вернуть своего бывшего игрока. В отношении Мбаппе «бланкос» снова заняли выжидательную тактику.

Еще до начала сезона болельщики исключали «королевский клуб» из числа претендентов на большие трофеи. Однако после второго перерыва на матчи сборных «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, на 3 очка опережая «Барселону», и лидирует в своей группе Лиги чемпионов. Конечно, говорить о заявках на титулы еще слишком рано. Но «сливочные» не настолько плохи, как многие ожидали летом. Сейчас это команда, в которой каждый знает, что ему делать, и делает это хорошо.

Пока все разочарованно обсуждали подписание Хоселу, никто, наверное, и подумать не мог, что главным бомбардиром команды станет Джуд Беллингем. От футболиста многого ожидали, поскольку за него заплатили более 100 млн евро. Но англичанин не нападающий, поэтому от него не требовали большого количества забитых мячей. Хотя в дортмундской «Боруссии» Джуд тоже забивал прилично, он все же рассматривался как еще один центральный хавбек в схему 4-2-3-1.

Однако главный тренер «Реала» Карло Анчелотти понял, что Беллингема можно использовать не только по профильному назначению. Специалист изменил схему команды на 4-3-1-2, где Беллингем является атакующим полузащитником. Перед ним располагаются Винисиус и Родриго, или Хоселу с кем-то из них. Поскольку эти футболисты играют еще выше, то и внимания со стороны защитников к ним больше. Тем самым создается пространство для Джуда, который умело его использует.

В настоящее время Беллингем является лучшим бомбардиром «королевского клуба», забив 8 мячей в Ла Лиге. Столько же он забил за весь прошлый сезон в Бундеслиге. Кроме того, на счету 20-летнего хавбека также 2 гола в Лиге чемпионов, среди которых победный в ворота «Униона» на 4-й компенсированной минуте. Англичанин часто спасает «сливочных» в нынешнем сезоне. Он помог команде сравнять счет, а потом выйти вперед в матче против «Альмерии», а также забивал победные голы в поединках против «Униона», «Сельты» и «Хетафе».

Getty Images. Хоселу

Безусловно, Беллингем – один из важнейших факторов успешного старта сезона для «Реала». Но на поле работает не только он один. Тот же Хоселу является хорошей опцией в атаке, несмотря на весь скептицизм, который звучит в его сторону до сих пор. Возможно, испанец не является завершителем мирового класса. В матче против «Униона» он нанес по воротам соперника 11 ударов, но ни один из них не реализовал. Однако он входит в тройку лучших бомбардиров Ла Лиги прямо сейчас, имея на своем счету 5 забитых мячей. Это больше, чем, например, у Антуана Гризманна.

Невооруженным глазом заметно, насколько сильно Родриго хочет вносить свой вклад в победы команды. Но, возможно, бразилец слишком часто берет на себя инициативу. Винисиус тоже любит бить по воротам, но реализация у него на более высоком уровне. В прошлом сезоне он забил 23 гола во всех турнирах, в текущем – 3, что тоже неплохо с учетом травмы. У «сливочных» также есть Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Тони Кроос и Лука Модрич – каждый из них в любой момент может поразить ворота соперника точным дальним ударом.

Атака «Реала» пока превосходит все ожидания. «Сливочные» делят 2-е место в Ла Лиге с «Атлетико» по количеству забитых мячей (по 20). Больше только у «Барселоны» (21). Два игрока «королевского клуба» входят в список лучших бомбардиров чемпионата – Беллингем и Хоселу. Англичанин забивает в среднем 1 гол на каждые 90 минут – это лучший показатель в лиге. Кроме того, у «бланкос» самая бьющая команда в чемпионате. «Реал» нанес 124 удара по воротам соперника – больше всех в лиге.

Важно отметить, что победы «королевскому клубу» приносит не только атака. Несмотря на то, что на старте сезона у «сливочных» были проблемы в обороне, к настоящему времени они пропустили только 6 мячей в национальном первенстве. Это, опять же, лучший результат в лиге. «Реал» действительно выглядит сбалансированной командой. Многие игроки могут закрывать сразу по несколько позиций, что облегчает работу тренера при кадровых проблемах. Не все победы у «бланкос» яркие, а волевых даже больше, чем должно быть в начале сезона. Но они все равно находят способы побеждать, а это главное.

Текст: meta.ua/sport

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Источник Sport.ua
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